Getnet de Santander logra ganancias por $ 49.508 millones en 2025 y anota alza en demanda de clientes PYME
La red de adquirencia cuenta con 310 mil POS en operación y 172 mil son usuarios de ese segmento.
Tras un año marcado con la integración de PagoNxt como socio estratégico de Getnet Santander, la red de adquirencia del banco español se posicionó como uno de los principales actores en el negocio de máquinas POS y ecommerce.
Al cierre del año pasado, Getnet acumuló utilidades por $ 49.508 millones, lo que equivale a un alza de 68% respecto de lo obtenido a diciembre de 2024, cuando registró $ 29.326 millones.
De esta manera, se posicionó por delante de Transbank en este ítem, ya que al último mes de 2025, la firma alcanzó ganancias por $ 22.098 millones. Lo anterior, implicó un alza de 124,4% en sus utilidades.
Posicionamiento en comercios
Al respecto, el gerente general de la red en Chile, Fernando Benito, aseguró a DF que este desempeño “responde a la creciente adopción de nuestros servicios por parte de comercios de todos los tamaños a lo largo del país”.
De esta manera, el negocio de adquirencia de Santander registró un total de 310 mil máquinas POS en operación.
Además, y como parte de su propuesta, Benito afirmó que han desplegado una serie de iniciativas y alianzas “que amplían las posibilidades de los comercios que operan con nuestros POS, como Getservicios, Santander en tu Barrio y boleta electrónica, entre otras”.
Agregó que al cierre del año pasado, Getnet registró resultados financieros sólidos, impulsados por un mayor volumen de ventas procesadas y una expansión significativa en su base de clientes.
Por otro lado, y según los estados financieros de Santander Chile al cierre de diciembre de 2025, Getnet cuenta “con una fuerte demanda de clientes PYME y una expansión hacia clientes más grandes que requieren una solución host to host, ofreciendo un sistema de pago integrado para clientes más sofisticados”.
De acuerdo con el reporte del banco, la actividad de Getnet impulsó la base de clientes PYME de Santander, “con más de 172 mil pequeñas y medianas empresas como clientes”, publicó.
