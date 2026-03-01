La OPEP+ aumentará la producción en 200.000 barriles diarios para calmar los mercados

El aumento es menor de lo que algunos analistas y observadores de la OPEP+ habían especulado, ya que muchos países ya están cerca del límite de su producción.

La OPEP+ anunció que aumentaría la producción de petróleo en abril en 206.000 barriles diarios (b/d), ya que el grupo de productores de petróleo liderado por Arabia Saudita buscaba calmar los mercados de crudo



, ya que el grupo de productores de petróleo liderado por Arabia Saudita buscaba calmar los mercados de crudo debido al conflicto en Medio Oriente

El aumento es menor de lo que algunos analistas y observadores de la OPEP+ habían especulado, ya que muchos países ya están cerca del límite de su producción. "La capacidad excedente debe gestionarse con cautela", declaró Amena Bakr, analista de Kpler, una empresa de datos.



