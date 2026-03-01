Click acá para ir directamente al contenido
Hapag-Lloyd suspende todo el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz debido a la escalada del conflicto militar en la región

El transporte de petróleo y gas permanece prácticamente paralizado en el estrecho que conecta el Golfo Pérsico, rico en petróleo, con mar abierto, mientras Irán aumenta las amenazas a los buques que transitan por el cuello de botella.

Por: Con información de Bloomberg y Reuters

Publicado: Domingo 1 de marzo de 2026 a las 07:55 hrs.

guerra petróleo Irán EEUU Israel Trump VAPORES
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

