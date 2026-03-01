Hapag-Lloyd suspende todo el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz debido a la escalada del conflicto militar en la región

El transporte de petróleo y gas permanece prácticamente paralizado en el estrecho que conecta el Golfo Pérsico, rico en petróleo, con mar abierto, mientras Irán aumenta las amenazas a los buques que transitan por el cuello de botella.

El grupo Hapag-Lloyd, donde el grupo Luksic a través de Compañía Sud Americana de Vapores (CSDV) tiene un 30%, informó el domingo que suspendió todo el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso debido al conflicto militar en la región.





El transporte de petróleo y gas permanece prácticamente paralizado en el Estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico, rico en petróleo, con mar abierto, a medida que se intensifica el conflicto regional e Irán aumenta las amenazas a los buques que transitan por el cuello de botella.





Al menos 150 buques cisterna, incluidos buques de crudo y gas natural licuado, echaron el ancla en aguas abiertas del Golfo más allá del estrecho de Ormuz y docenas más permanecían estacionados al otro lado del cuello de botella, según datos de transporte marítimo publicados el domingo citados por Reuters, después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán sumieron a la región en una nueva guerra.





Mohsen Rezaei, miembro del Consejo de Discernimiento de Conveniencia que asesora al líder supremo de Irán, declaró en la televisión estatal que "ningún barco estadounidense tiene permitido entrar en el Golfo Pérsico", informó Bloomberg. Varios buques informaron el día anterior haber escuchado transmisiones de radio, supuestamente provenientes de la armada iraní, anunciando la prohibición del tránsito por la vía marítima, aunque no se emitió ninguna comunicación oficial.





Cuello de botella clave

El Estrecho de Ormuz es un cuello de botella crucial para los mercados energéticos, ya que una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado transportados por mar a nivel mundial suele pasar por él a diario. No se sabe con certeza cuánto durará la interrupción, y algunos buques siguen navegando, aunque en una cantidad mucho menor de lo habitual.





La francesa CMA CGM SA, la tercera línea de contenedores más grande del mundo, ordenó a los buques en el Golfo Pérsico que se refugiaran de inmediato y suspendió el paso por el Canal de Suez.





El tráfico ya se había reducido significativamente tras los ataques, y Bloomberg informó previamente que los petroleros se estaban acumulando tanto dentro como fuera de la entrada al estrecho. Estados Unidos emitió una advertencia al sector marítimo indicando que los buques en la región deben mantenerse a 30 millas náuticas de sus activos militares.





El gigante japonés Nippon Yusen ha ordenado a su flota que no navegue por Ormuz, mientras que Grecia ha instado a su vasta flota mercante a reevaluar su paso, según una circular vista por Bloomberg. Un armador afirmó que interpretaron la advertencia estadounidense como un cierre efectivo de la vía fluvial.



Una interrupción prolongada sería devastadora para el comercio mundial de petróleo. Los mercados de futuros están cerrados el sábado y el domingo, lo que ofrece una visión limitada de cómo los operadores calculan realmente el riesgo. Sin embargo, un producto de negociación minorista, gestionado por IG Group Ltd., cotizaba el West Texas Intermediate aproximadamente un 9% más alto el domingo.