La Fed mantiene las tasas de interés estables luego de tres recortes consecutivos
La Reserva Federal dejó sin cambios las tasas de interés en un rango del 3,5% al 3,75%. Los gobernadores Chris Waller y Stephen Miran discreparon de la decisión y pidieron una reducción.
Noticias destacadas
La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios este miércoles, ya que los responsables de la fijación de tasas en EEUU señalaron que no tienen prisa por recortarlas a pesar de la incansable campaña de Donald Trump para reducir drásticamente los costos de los préstamos.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar las tasas, declaró el miércoles que la actividad económica se estaba "expandiendo a un ritmo sólido" y que el desempleo mostraba "algunos signos de estabilización", lo que indica que los funcionarios creen que las tasas de interés se encuentran ahora en un nivel aceptable para la mayor economía del mundo.
La decisión de mantener la tasa de referencia de los fondos federales dentro de un rango del 3,5% al 3,75% se produce tras tres recortes consecutivos de un cuarto de punto porcentual, ya que el mercado laboral mostraba signos de debilitamiento.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró el miércoles que "si se observan los datos recibidos desde la última reunión, se observa una clara mejora en las perspectivas de crecimiento... todo apunta a que este año comienza con buen pie para las tasas".
Añadió que la inflación se había comportado "prácticamente como se esperaba" y que los datos del mercado laboral sugerían "evidencia de estabilización".
Powell declinó decir si permanecerá en la Fed después de que termine su mandato como presidente, o si el banco central ha respondido a las citaciones relacionadas con los trabajos de renovación de la sede en Washington.
En cuanto a la finalización de su mandato como gobernador, que termina en 2028 y se extiende más allá del final de su período como presidente en mayo, Powell dijo en una conferencia de prensa que "hay un momento y un lugar para estas preguntas", pero el asunto "no es algo en lo que voy a entrar hoy".
En cuanto a la investigación judicial, el líder de la Fed dijo que "no tengo nada para ustedes sobre eso hoy".
Votos disidentes
El gobernador de la Fed, Chris Waller, uno de los cuatro candidatos que quedan en la carrera para reemplazar a Powell como presidente a finales de este año, se mostró en desacuerdo, uniéndose a su colega gobernador y aliado de Trump, Stephen Miran, para respaldar un recorte de un cuarto de punto porcentual.
Los responsables de la política monetaria, liderados por Powell, afirmaron tras el recorte de tipos de interés de diciembre que el nivel de los costos de financiación en Estados Unidos estaba "bien posicionado", lo que sugiere que las tasas se mantendrán sin cambios a menos que las perspectivas de empleo empeoren o que la inflación muestre más signos de moderación.
Equilibrio delicado
Trump ha afirmado que quiere tipos de interés tan bajos como el 1%, un nivel que, según el presidente estadounidense, reduciría los costes de financiación del gobierno estadounidense en cientos de miles de millones de dólares.
La Reserva Federal se ha enfrentado a un delicado equilibrio para fijar los tipos de interés a un nivel que no solo evite un aumento brusco del desempleo, sino que también mantenga bajo control las presiones inflacionarias.
La economía estadounidense creó tan solo 50.000 puestos de trabajo en diciembre, según cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales, que ofrecen la última señal, tras años de un rendimiento estelar, de que la contratación en la mayor economía del mundo está empezando a desacelerarse.
Sin embargo, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal subió al 2,8% en noviembre desde el 2,7% de octubre, según las cifras más recientes. Se ha mantenido por encima del objetivo del 2 por ciento del banco central estadounidense desde principios de 2021.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Trece años para Álvaro Jalaff y siete para Rodrigo Topelberg: el detalle de las penas que solicita el Ministerio Público a los 10 imputados del Caso Audios
La Fiscalía espera que los cargos sean acogidos por el Tribunal, mientras que las defensas de varios de los acusados pedirían la reapertura de la investigación.
Cifras preocupantes: población de Chile superará los 20 millones este año, pero comenzará a reducirse a mediados de la próxima década
Acorde al INE, desde 2036 se proyecta una disminución en la población como consecuencia de la caída de la fecundidad y del aumento en el envejecimiento del país.
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete