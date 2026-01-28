La Fed mantiene las tasas de interés estables luego de tres recortes consecutivos

La Reserva Federal dejó sin cambios las tasas de interés en un rango del 3,5% al ​​3,75%. Los gobernadores Chris Waller y Stephen Miran discreparon de la decisión y pidieron una reducción.

La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios este miércoles, ya que los responsables de la fijación de tasas en EEUU señalaron que no tienen prisa por recortarlas a pesar de la incansable campaña de Donald Trump para reducir drásticamente los costos de los préstamos.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar las tasas, declaró el miércoles que la actividad económica se estaba "expandiendo a un ritmo sólido" y que el desempleo mostraba "algunos signos de estabilización", lo que indica que los funcionarios creen que las tasas de interés se encuentran ahora en un nivel aceptable para la mayor economía del mundo.

La decisión de mantener la tasa de referencia de los fondos federales dentro de un rango del 3,5% al 3,75% se produce tras tres recortes consecutivos de un cuarto de punto porcentual, ya que el mercado laboral mostraba signos de debilitamiento.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró el miércoles que "si se observan los datos recibidos desde la última reunión, se observa una clara mejora en las perspectivas de crecimiento... todo apunta a que este año comienza con buen pie para las tasas".

Añadió que la inflación se había comportado "prácticamente como se esperaba" y que los datos del mercado laboral sugerían "evidencia de estabilización".

Powell declinó decir si permanecerá en la Fed después de que termine su mandato como presidente, o si el banco central ha respondido a las citaciones relacionadas con los trabajos de renovación de la sede en Washington.

En cuanto a la finalización de su mandato como gobernador, que termina en 2028 y se extiende más allá del final de su período como presidente en mayo, Powell dijo en una conferencia de prensa que "hay un momento y un lugar para estas preguntas", pero el asunto "no es algo en lo que voy a entrar hoy".

En cuanto a la investigación judicial, el líder de la Fed dijo que "no tengo nada para ustedes sobre eso hoy".

Votos disidentes

El gobernador de la Fed, Chris Waller, uno de los cuatro candidatos que quedan en la carrera para reemplazar a Powell como presidente a finales de este año, se mostró en desacuerdo, uniéndose a su colega gobernador y aliado de Trump, Stephen Miran, para respaldar un recorte de un cuarto de punto porcentual.

Los responsables de la política monetaria, liderados por Powell, afirmaron tras el recorte de tipos de interés de diciembre que el nivel de los costos de financiación en Estados Unidos estaba "bien posicionado", lo que sugiere que las tasas se mantendrán sin cambios a menos que las perspectivas de empleo empeoren o que la inflación muestre más signos de moderación.

Equilibrio delicado

Trump ha afirmado que quiere tipos de interés tan bajos como el 1%, un nivel que, según el presidente estadounidense, reduciría los costes de financiación del gobierno estadounidense en cientos de miles de millones de dólares.

La Reserva Federal se ha enfrentado a un delicado equilibrio para fijar los tipos de interés a un nivel que no solo evite un aumento brusco del desempleo, sino que también mantenga bajo control las presiones inflacionarias.

La economía estadounidense creó tan solo 50.000 puestos de trabajo en diciembre, según cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales, que ofrecen la última señal, tras años de un rendimiento estelar, de que la contratación en la mayor economía del mundo está empezando a desacelerarse.

Sin embargo, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal subió al 2,8% en noviembre desde el 2,7% de octubre, según las cifras más recientes. Se ha mantenido por encima del objetivo del 2 por ciento del banco central estadounidense desde principios de 2021.