Georgieva advierte que si conflicto en Medio Oriente resulta más prolongado afectaría el crecimiento e inflación
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se refirió este jueves a la crisis en Medio Oriente.
Desde un evento del organismo en Bangkok, Tailandia, indicó que se vive un momento de transformaciones globales en tecnología, demografía, comercio y geopolítica. Además de señalar que el FMI “está observando con mucha atención el desarrollo de los acontecimientos”.
Ante ello, anunció que las ramificaciones económicas regionales y globales que cause la guerra se verán reflejadas en las Perspectivas de la Economía Mundial, que se publicarán el próximo mes.
“Este conflicto, si resulta ser más prolongado, tiene un potencial obvio de afectar los precios globales de la energía , el sentimiento del mercado, el crecimiento y la inflación, planteando nuevas exigencias a los responsables políticos”, dijo.
