Utilidades de Enap suben más de 80% por reducción de costos y mayor margen operacional

La estatal alcanzó ganancias por US$ 318,4 millones a junio de este año frente a los US$ 172,7 millones registrados en el primer semestre del año pasado.

Un salto en sus utilidades alcanzó la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Según informó este viernes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), este ítem alcanzó los US$ 318,4 millones a junio de este año frente a los US$ 172,7 millones registrados en el primer semestre del año pasado, representando un alza de 84,4%.

En su análisis razonado, la petrolera estatal indicó que "este mejor resultado se explica principalmente por el aumento del margen bruto que alcanzó los US$ 678,6 millones, comparado con los US$ 434,7 millones, lo que a su vez se debe a una mayor venta de producción propia valiosa de Refinación y Comercialización (R&C) por US$ 113 millones (+13%), menores costos de energía derivados de un precio Brent más bajo, menores costos por coberturas financieras, reducción en costos logísticos y disminución de los gastos financieros netos".

Sin embargo, los ingresos de actividades ordinarias disminuyeron un 9,7% al 30 de junio de 2025 respecto al año anterior. En concreto, transitaron desde los US$ 4.866,1 millones a los US$ 4.394,7 millones.

En cuanto al resultado por Líneas de Negocio, la línea de Refinación y Comercialización (R&C) alcanzó un Resultado Antes de Impuestos (RAI) de US$ 351,8 millones, superior a los US$ 177,7 millones del año anterior. Por su parte, la línea de Exploración y Producción (E&P) reportó un RAI de US$ 121,1 millones, en comparación con los US$104,8 millones obtenidos en primer semestre de 2024. De este total, US$ 93,7 millones corresponden a las operaciones internacionales de ENAP (Ecuador y Egipto) y US$ 27,4 millones a la operación en Magallanes.

A la fecha, la compañía registra su menor nivel de endeudamiento en los últimos 15 años, cuatro años consecutivos de utilidades y un Plan de Desarrollo de Negocios que contempla inversiones por US$700 millones este 2025 y casi US$3.800 millones al 2029.

"Momento bisagra"

Desde la estatal señalaron que el contexto internacional sigue marcado por la volatilidad y la incertidumbre de los conflictos bélicos, además de los desafíos de la transición energética.

En un comunicado, el gerente general de ENAP, Julio Friedmann, señaló que "es un momento bisagra para ENAP. Este año estamos próximos a celebrar los 80 años del descubrimiento del petróleo y lo hacemos mirando al futuro, asegurando el abastecimiento energético del país y construyendo una empresa robusta y sostenible".

"Estos resultados financieros reflejan que, pese a un panorama internacional complejo, estamos gestionando a la empresa en la dirección correcta gracias a una estrategia que considera la optimización de costos y la eficiencia operativa, la diversificación de ingresos, la reducción de deuda y el fortalecimiento financiero, con metas claras y tangibles”, afirmó.

Friedmann, "en los últimos años dijimos que era urgente adoptar cambios profundos para enfrentar el complejo contexto de nuestra industria. Hoy, los resultados operacionales y financieros que exhibimos nos permiten afirmar que hicimos lo correcto para garantizar la sostenibilidad presente y futura de nuestra empresa”.

Y recalcó: “Nuestros focos para garantizar la sostenibilidad futura de la empresa están en acelerar nuevas fuentes de ingresos, garantizar la excelencia operacional en todo nuestro quehacer e implementar una gestión activa de costos".