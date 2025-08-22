SEA admite a tramitación proyecto eólico y solar de gigante danesa por US$ 1.300 millones

El Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) admitió a tramitación el proyecto eólico y solar de la gigante danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), que demandará una inversión de US$ 1.300 millones. La iniciativa, llamada Llanura Solar, estará ubicada en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta, y corresponde a infraestructura proyectada para generar energía eléctrica a través de un sistema híbrido con tecnología solar fotovoltaica y eólica, cuya potencia corresponde a 1.156 MW. Adicionalmente, el proyecto contempla un sistema de almacenamiento de energía eléctrica con el uso de baterías BESS con una capacidad de 3.831,4 MWh por un período de hasta cinco horas.

El complejo energético se emplazará en una superficie 2.064 hectáreas, comprendiendo un parque de generación, área de almacenamiento de energía, subestación, caminos y línea de alta tensión.