Mall Plaza adelanta estrategia en negocio inmobiliario y destaca avances en proyectos de viviendas multifamily

En el marco de su junta anual de accionistas, su nuevo gerente general, Pablo Pulido adelantó que ya está en ejecución un plan de inversión para “crecimiento y transformación” de US$ 600 millones, y que ya están trabajando en aprovechar “el gran potencial de desarrollo que posee nuestro portafolio”.

Como un año de resultados históricos. Así definieron este lunes los ejecutivos asistentes a la junta de accionistas de Mall Plaza –filial del grupo Falabella– los resultados obtenidos por la compañía durante 2025, que este año celebra su aniversario número 35.



Se trató de la primera asamblea de socios encabezada por su nuevo gerente general, Pablo Pulido, quien asumió su rol el pasado 1 de enero y, en esta instancia, anunció que ya se encuentra en marcha un plan de crecimiento y transformación que contempla una inversión de US$ 600 millones.

“Es mi primera junta de accionistas (...) y no puedo ocultar el orgullo, la alegría y el optimismo que siento de liderar una compañía que se conecta profundamente con las personas, con una pasión y una energía incansable que nos motiva e impulsa cada día para impactar positivamente a las comunidades y a quienes nos visitan”, expresó.



Entre los anuncios que hizo el ejecutivo, estuvo la puesta en marcha de una nueva estrategia inmobiliaria de Mallplaza, que contempla la “densificación de vivienda en nuestros centros urbanos, lo cual potenciará su oferta, a través de la ejecución de proyectos multifamiliares en arrendamiento, ventas de terrenos para desarrollo de vivienda y la construcción de vivienda para la venta, aprovechando el gran potencial de desarrollo que posee nuestro portafolio”.