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Mall Plaza adelanta estrategia en negocio inmobiliario y destaca avances en proyectos de viviendas multifamily

En el marco de su junta anual de accionistas, su nuevo gerente general, Pablo Pulido adelantó que ya está en ejecución un plan de inversión para “crecimiento y transformación” de US$ 600 millones, y que ya están trabajando en aprovechar “el gran potencial de desarrollo que posee nuestro portafolio”.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Martes 17 de marzo de 2026 a las 14:18 hrs.

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<p>Mall Plaza adelanta estrategia en negocio inmobiliario y destaca avances en proyectos de viviendas multifamily</p>

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