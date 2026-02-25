Viña Santa Rita registró pérdidas por $ 5.871 millones durante 2025
Noticias destacadas
Durante el ejercicio 2025, Viña Santa Rita y sus filiales reportaron pérdidas por $ 5.871 millones, en contraste con la utilidad de $ 3.030 millones obtenida en 2024. El resultado se explica por una merma de $ 3.769 millones en el negocio en Chile y de $ 2.102 millones en Argentina.
Los ingresos consolidados alcanzaron $ 157.009 millones, una disminución de 1,6% respecto del año anterior. La firma atribuyó el desempeño a un menor dinamismo en los principales mercados y un escenario global complejo para la industria del vino, que enfrenta el nivel de consumo más bajo de las últimas seis décadas, cambios en los hábitos de compra y una competencia cada vez más intensa. El año, además, estuvo marcado por la incertidumbre asociada a la política arancelaria de Estados Unidos, que ha generado mayor cautela comercial a nivel global y menores niveles de inventario.
En el mercado local, la facturación bajó 5,3%, debido a una disminución de 2,6% en el precio promedio y de 2,8% en el volumen vendido. La industria registró una caída de 6,7% en volumen y 0,3% en valor, según datos de Nielsen que destacó Santa Rita.
Las exportaciones también registraron retrocesos producto de ajustes en los niveles de inventario en varios de los principales clientes de la viña. La facturación disminuyó en $ 2.888 millones, equivalente a una baja de 4,3% interanual, explicada por una reducción de 4,3% en el volumen vendido, con menores envíos a Latinoamérica, EEUU, Inglaterra, Japón, Alemania y China. Por su parte, la industria cayó 0,9% en volumen y 2,3% en valor, según Odepa.
En contraste, el negocio de turismo alcanzó resultados históricos, con un crecimiento de 19% en su facturación año contra año, mientras que la venta de graneles, uvas y otros productos aumentó 30% en 2025.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete