Cuatro muertos tras fuerte explosión de camión con gas en Autopista Central que alcanzó vehículos y estacionamiento de Harting en Renca

El vehículo que transportaba gas líquido por la autopista explotó tras colisionar en el sector empalme de la Ruta 5 con General Velásquez en una emergencia que también dejó una decena de heridos, cinco de ellos con riesgo vital.

Un camión que transportaba gas explotó en la mañana del jueves tras impactar las defensas de la mediana de Autopista Central en el Eje General Velásquez con la Ruta 5 y el fuego de la onda expansiva se extendió a vehículos de la autopista -causando al menos cuatro víctimas fatales y heridos en riesgo vital- y al patio del estacionamiento de la empresa Harting, ubicada en Avenida Presidente Frei Montalva, comuna de Renca.

"De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional Metropolitana del Senapred, con respecto a la explosión de un camión que transportaba gas en autopista central, en Avenida Presidente Frei Montalva, comuna de Renca, se informa que tras nuevas evaluaciones se informa de tres personas fallecidas y 11 lesionadas, las cuales fueron derivadas a diferentes centros asistenciales", indicó un comunicado de Senapred. Cinco de los heridos se encontraban con riesgo vital.

El Presidente Gabriel Boric, quien se encuentra en Isla de Pascua, expresó sus condolencia en una publicación en redes sociales y en un punto de prensa confirmó que el número de víctimas fatales subió a cuatro.

"Mi solidaridad y condolencias a las familias y cercanos de las personas que lamentablemente fallecieron en esta tragedia y mucha fuerza para los heridos, para que tengan una pronta recuperación", dijo Boric en su cuenta en X.

Me comuniqué con el alcalde @CN_Castro, tras la grave explosión e incendio en la comuna de Renca. Equipos de gobierno están desplegados y trabajando junto a las instituciones competentes para el resguardo de la población a raíz del humo en la zona.



El general de Carabineros Víctor Vielma, jefe de la zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, explicó que pasadas las 8 de la mañana y por razones que se investigan el conductor del camión que transportaba gas líquido perdió el control del vehículo pesado y se estrelló contra las barreras de contención de la autopista, lo que generó la explosión y onda expansiva que alcanzó a siete vehículos que transitaban en ese instante por la autopista y al estacionamiento de Harting.

Además, "se reporta una cantidad indeterminada de vehículos afectados al interior de desarmaduría aledaña, así como del patio estacionamiento de la empresa Harting. Asimismo, se notifica afectación a pastizales aledaños a la autopista y caletera por Av. Eduardo Frei Montalva", agregó Senapred.

En el lugar trabajan Bomberos, personal del SAMU y equipos de emergencia para contener la situación. El tráfico en la ruta se encuentra suspendido en ambos sentidos. La onda expansiva también afectó a una locomotora de la empresa EFE que se encontraba en las cercanías del lugar.

Ante la emergencia, VíasChile informó que "activó de inmediato su protocolo operativo y desplegó equipos de Autopista Central, Autopista Nueva Aconcagua y Autopista Los Libertadores, además de ambulancias y camiones tolva quienes se encuentran apoyando las labores de contención, gestión de tráfico y seguridad en la zona".

"Asimismo, la compañía mantiene coordinación permanente con Carabineros, Bomberos, SAMU y autoridades del Ministerio de Obras Públicas, a fin de facilitar el trabajo de los organismos de emergencia y restablecer la normalidad en la ruta, resguardando siempre la seguridad de los usuarios", agregó.