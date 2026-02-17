El Teniente: Sernegeomin denuncia a Codelco ante el Ministerio Público y Contraloría por ocultamiento de información técnica de 2023

El director nacional (s) de la entidad fiscalizadora, Mauricio Lorca, sostuvo una reunión el lunes con altos ejecutivos de la compañía, con el fin de notificar el inicio de un proceso de revisión exhaustivo de los antecedentes.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) resolvió presentar una denuncia formal contra Codelco ante el Ministerio Público y Contraloría General de la República, tras confirmar "inconsistencias" graves en la información entregada por la estatal respecto del estallido de roca ocurrido en julio de 2023 en la División El Teniente. Lo anterior, a la luz de lo informado por la misma empresa el viernes pasado.

Según informó el organismo fiscalizador, el viernes 13 de febrero instruyó a la cuprera la entrega “inmediata y obligatoria” de toda la documentación técnica y administrativa analizada por su directorio, recibiendo los antecedentes dentro del plazo exigido.

El director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, sostuvo una reunión el lunes (ayer) con altos ejecutivos de la compañía en las oficinas de la Gerencia General de Codelco, con el fin de notificar el inicio de un proceso de revisión exhaustivo de los antecedentes. En dicha instancia, además, se exigió formalmente "la máxima transparencia y celeridad en la entrega de toda la documentación técnica y administrativa, notificándose a la empresa que no se aceptarán solo informes procesados, exigiendo acceso irrestricto y en tiempo real a los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico, enfatizando que no se admitirá margen alguno de desviación en el flujo de datos, bajo apercibimiento de las máximas sanciones legales", dijo la entidad.

Así, el servicio declaró que, tras el análisis preliminar de los antecedentes recibidos, "Sernageomin ha resuelto presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público con el objeto de que la justicia investigue la eventual comisión de delitos asociados, ante el ocultamiento o alteración de información técnica trascendental para la seguridad minera de la faena".

Asimismo, dada la naturaloeza estatal de la compañía, también interpuso una denuncia ante Contraloría para que ese organismo determine "las responsabilidades administrativas y evalúe el estricto cumplimiento de los principios de probidad y transparencia que rigen a los organismos del Estado".

Cabe recordar que el viernes pasado, la cuprera dio a conocer sorpresivos resultados de una auditoría interna y otra internacional realizadas tras el fatal accidente de julio de 2025, que dejó seis víctimas fatales tras un estallido de roca ocurrido en la mayor mina subterránea de cobre del mundo. Al respecto, Codelco reveló que la investigación interna arrojó "inconsistencias y ocultamientos de información" sobre un estallido de roca previo, ocurrido en julio de 2023. Frente a los hechos, el presidente ejecutivo de Codeclo, Rubén Alvarado, determinó la remoción inmediata de la línea ejecutiva responsable.

Por otro lado, la auditoría internacional, a cargo del histórico minero Mark Cutifani, exCEO de Anglo American, identificó debilidades de gobernanza en la División El Teniente y en la propia Corporación. Ante esto, el directorio resolvió una reorganización radical de la División.