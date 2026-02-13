Auditoría detecta "ocultamientos e inconsistencias": Codelco remueve dos altos mandos tras fatal accidente en El Teniente y anuncia reforma total en la división

La estatal informó que tanto el vicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza, como el gerente general del yacimiento, Claudio Sougarret, dejarán sus cargos a partir de hoy.

A siete meses del fatal accidente ocurrido en la mina El Teniente, la estatal Codelco informó que tanto el vicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza, como el gerente general del yacimiento, Claudio Sougarret, dejarán sus funciones a partir de este mismo viernes. Posteriormente, también se confirmó la salida de Rodrigo Andrades, gerente de Proyectos de la División.

Según fuentes conocedoras consultadas por DF, la decisión de desvincular de sus cargos a los recién nombrados se habría tomado en una sesión de directorio realizada el día jueves, donde también estuvieron sobre la mesa otros nombres ejecutivos a cargo de la mina, ante los resultados arrojados por una auditoría internacional y una interna respecto de eventos ocurridos en 2023 y 2025.

En un documento presentado ante la Comisión para el Mercado Financiero, Codelco informó que, a contar de hoy, asumirá Lindor Quiroga como vicepresidente de Operaciones interino y Gustavo Reyes como gerente general interino.

En un comunicado posterior, la cuprera detalló otras subrogancias: Marcelo de Luca, director de Cartera de Proyectos Mina-Planta, asumirá como gerente de Proyectos interino en El Teniente; y Claudio Canut de Bon, quien hasta ahora se había desempeñado como gerente de Operaciones de División Andina, asumirá como gerente general subrogante en ese yacimiento.

Resultados auditorías

En un comunicado, Codelco explicó que en el contexto de "una investigación rigurosa sobre las causas del accidente ocurrido en la División El Teniente (DET) del 31 de julio de 2025", a través de "una auditoría interna realizada por la empresa se han detectado inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido en la División El Teniente el 24 de julio de 2023, así como también desviaciones ocurridas en el mismo período atribuibles a ejecutivos actuales y exejecutivos de la Corporación". Esto es, dos años antes de ocurrido el fatal accidente.

La decisión de remover el alto mando de El Teniente se tomó ayer jueves 12 de febrero en el directorio.

La mesa directiva de la cuprera dijo que "en sesión extraordinaria de ayer, ha tomado conocimiento del Informe de Consultoría Internacional que encargó luego del accidente del 31 de julio de 2025 en la División El Teniente, así como de los resultados de una auditoría interna solicitada en el mes de enero 2026, a raíz del hallazgo de inconsistencias en la información técnica enviada anteriormente a Sernageomin tras el estallido de roca ocurrido en la División El Teniente el 24 de julio de 2023".

"Ocultamientos" y "desviaciones"

Según el directorio de Codelco, "la auditoría interna estableció inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial, así como la identificación de desviaciones que constituyen incumplimientos graves de deberes, determinando responsabilidades de ejecutivos actuales y ex-ejecutivos".

Frente a estos hechos, como fuera comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero y a la opinión pública, "el Presidente Ejecutivo (Rubén Alvarado) resolvió la remoción inmediata de la línea ejecutiva responsable".

"El Informe de Consultoría Internacional, por su parte, identificó debilidades de gobernanza en la División El Teniente y en la propia Corporación. Ante esto, el directorio ha resuelto una reorganización radical de la División El Teniente, que por su tamaño y complejidad pasará a integrar el Comité Ejecutivo de Codelco", informó el directorio.

"El diseño de este proceso contará con la asesoría de una consultora independiente", se precisó.

Al mismo tiempo, el directorio encabezado por el presidente Máximo Pacheco, ha resuelto que la función de seguridad y salud ocupacional forme parte del comité ejecutivo corporativo. Asimismo, que la Vicepresidencia Técnica (actual Vicepresidencia de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación) se fortalezca con un Comité de Innovación Técnica Minera, integrado por expertos de clase mundial, asegurando así un contrapeso científico en las decisiones estratégicas de alta complejidad.

"Haremos entrega inmediata de todos estos antecedentes e informaremos en detalle de estas decisiones al Ministerio Público", informó la estatal.

Codelco informó además de la apertura de otras auditorías internas referidas a posibles incumplimientos adicionales en materia de permisos, y un Plan de Auditorías Especiales destinado a profundizar revisiones en procesos y controles priorizados por criticidad y enfoque de riesgos.

"Como lo dijéramos una vez que culminamos el rescate de los trabajadores fallecidos el 31 de julio pasado, Codelco seguirá colaborando con el Ministerio Público y desplegando una política de transparencia proactiva y de autocorrección radical de las fallas procedimentales que han ido revelando los informes sobre los dolorosos accidentes acaecidos en El Teniente", dijo la empresa.

"Como lo prometimos entonces, Codelco no va a ser la misma empresa después de esta tragedia", concluyó el directorio de la estatal en su declaración pública.

Rubén Alvarado envía carta a trabajadores

Tras la noticia, el presidente ejecutivo de la cuprera estatal, Rubén Alvarado, envió una carta a los trabajadores de Codelco exponiendo los resultados de las auditorías y remarcando que, desde el primer día tras el accidente de julio de 2025, "asumimos el compromiso de investigar con rigor, transparencia y sin espacio para ambigüedades".

Expone en el escrito que, a la luz de los antecedentes recabados por las investigaciones, "he resuelto la salida de los ejecutivos involucrados que permanecían en la Corporación: Mauricio Barraza, vicepresidente de Operaciones; Claudio Sougarret, gerente general de la División El Teniente; y Rodrigo Andrades, actual gerente de Proyectos de la misma operación".

"Sé que estas decisiones generan impacto, pero liderar también significa asumir responsabilidades cuando los estándares que nos hemos impuesto como organización no se cumplen", sostiene.