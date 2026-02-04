CGE deberá pagar $ 400 millones por su responsabilidad en el origen de un incendio de 2019 en la comuna de Navidad
La sentencia del Segundo Juzgado Civil de Santiago condena a la distribuidora eléctrica al pago por daño moral a los afectados, luego que se determinara que el inicio del fuego estuvo en la falta de mantención de las redes.
Noticias destacadas
El Segundo Juzgado Civil de Santiago dictó sentencia condenatoria contra la Compañía General de Electricidad (CGE), ordenando el pago de una indemnización por su responsabilidad en el incendio forestal que afectó a la comuna de Navidad, Región de O'Higgins, ocurrido en enero de 2019.
En el fallo de primera instancia, se estableció la responsabilidad de la distribuidora eléctrica por "falta de servicio", acogiendo parcialmente la demanda presentada por vecinos y una inmobiliaria del sector. Aunque la solicitud original de indemnización superaba los $ 1.000 millones por daños materiales y morales, el tribunal fijó el monto en $ 400 millones exclusivamente por daño moral, al no haberse acreditado la cuantificación financiera de las pérdidas patrimoniales.
El tribunal determinó que el origen del fuego, que consumió 336 hectáreas, fue el corte de un cable, desestimando la hipótesis de CGE sobre la intervención de terceros. “No existe en autos prueba testimonial alguna que acredite la presencia de terceros”, ni evidencia técnica que respalde una intervención humana directa.
Evidencia técnica
En esa línea, la evidencia que entregaron informes del Dictuc, PDI y Conaf, apunta como la causa plausible se encuentre en el "deterioro no prevenido del conductor". Las evaluaciones mencionan además que uno de los conductores tenía más de 20 años y la empresa no pudo acreditar las mantenciones del equipamiento. Se determinó además que la infraestructura no cumplía con los estándares para resistir las condiciones climáticas (viento) y topográficas (pendientes abruptas) de la zona costera.
Bajo estos criterios, el informe oficial clasificó el hecho como "accidente eléctrico por negligencia y/o descuido de la empresa". Asimismo, el tribunal reprochó que CGE no entregara el tramo de conductor recuperado para un peritaje independiente, lo que habría permitido determinar con certeza el tipo de fractura.
El incendio, ocurrido el 2 de enero de 2019, afectó a doce familias y predios forestales. Si bien la sentencia marca un precedente relevante sobre la responsabilidad de las empresas de servicios básicos en la prevención de desastres, al ser un fallo de primera instancia, CGE aún cuenta con la facultad de apelar ante la Corte de Apelaciones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Constructora Minck de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea
La firma está ejecutando actualmente una cartera de US$ 84 millones en La Araucanía que incluye un edificio de oficinas, dos desarrollos habitacionales, un centro comercial y el que asegura es el strip center “más grande del sur de Chile”, con 10 mil m2.
Nueva rebaja horaria de la jornada laboral y proteger los datos personales pondrán presión a las empresas este año
Las nuevas autoridades del sector debutarán en un escenario que estará marcado por la reducción de la jornada a 42 horas. Al interior del mundo laboral también se esperan cambios en materia de Ley de Inclusión.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete