Master Agroindustrial, filial del gigante agroalimentario español Grupo Vall Companys, adquiere 38% de productora de carne porcina local Coexca

La operación permitirá acelerar la expansión internacional de ambas compañías y fortalecer su capacidad de innovación tecnológica. Por su parte, los socios extranjeros destacan que Chile tiene abiertos los mercados internacionales y Coexca mantiene envíos activos a más de 30 destinos en el exterior.

La empresa brasileña Master Agroindustrial, filial del gigante agroalimentario español Grupo Vall Companys, oficializó la adquisición de 38% de las acciones de la chilena Coexca S.A., una de las principales productoras y exportadoras de carne de cerdo del país. Esta operación financiera permitirá acelerar la internacionalización de ambas compañías y fortalecer su capacidad de innovación tecnológica.

La incorporación de las compañías extranjeras posiciona a la empresa maulina Coexca dentro de una red global de producción de proteína cárnica. La alianza se fundamenta en la complementariedad de sus modelos de negocio, ambos basados en la integración vertical, que controla desde la crianza y alimentación del ganado hasta el procesamiento industrial y la comercialización final. Esta nueva alianza implica además la salida del fondo de inversión danés Impact Fund Denmark (IFU).

Proyección industrial

La materialización de este acuerdo le permite a la empresa nacional inyectar solidez a su base de capital e integrar una red de distribución que le permitirá apalancar sus futuras operaciones como actor del mercado agroalimentario mundial. Para la firma, que registra ventas anuales por US$ 165 millones, la entrada del nuevo socio representa un respaldo operativo y financiero para una nueva fase de expansión.

“Integrarse a Master Agroindustrial de Brasil, una subsidiaria del grupo español Vall Companys, nos permite proyectar una nueva etapa de crecimiento, respaldada por la experiencia de esta empresa y por un grupo agroalimentario que es de los más relevantes de Europa y el mundo”, afirmó Guillermo García, CEO de Coexca.

Internacionalización

Master Agroindustrial, cuya facturación anual equivale a US$ 250 millones, ve en Chile una plataforma estratégica para su consolidación regional. Según su CEO, Mario Faccin, esta asociación busca un beneficio bidireccional en el "know-how" del sector.

“Representa un paso más internacional para la compañía, poder compartir experiencias entre los dos países. Esto es lo que buscamos y pensamos que podemos ayudar y ser ayudados para el crecimiento de las dos empresas”, señaló Faccin.

Por su parte, el Grupo Vall Companys, con sede en España e ingresos que superan los 4 mil millones de euros, enfatizó que la elección de Coexca S.A. responde a una estrategia de selección de socios de alto perfil en Latinoamérica.

Tomás Blasco, responsable de Internacionalización, explicó que más allá de la inversión nominal, el foco estaba en la calidad profesional de los socios. “Para nosotros lo más importante claramente era encontrar los mejores socios posibles y prácticamente en todos los países tenemos los socios que realmente queremos, gente muy profesional y con un magnífico track record. Creemos que somos capaces, a través de Master, de mejorar la eficiencia en la producción. Además, Chile tiene abiertos todos los mercados internacionales y es para nosotros una vía para la exportación extraordinaria”, sentenció Blasco.

Volumen productivo

La alianza consolida a dos actores con un volumen productivo estratégico a nivel regional. Por un lado, la chilena Coexca S.A. mantiene envíos activos a más de 30 mercados internacionales y procesa sobre 56 mil toneladas anuales de carne. Su operación, que genera una fuerza laboral superior a los mil empleos directos, se sustenta actualmente en 14 mil matrices reproductoras.

En tanto, la brasileña Master Agroindustrial opera con 42 mil matrices y alcanza una capacidad productiva de 1.200 millones de cerdos al año. Su modelo de negocio se caracteriza además por integrar de manera directa a una red de 350 productores asociados en su cadena de valor.