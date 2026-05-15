Delegación Presidencial del Maule activa plan para reconvertir 2.500 hectáreas de remolacha a maíz y tomate tras cierre de refinadora de Iansa

A través de una mesa de trabajo intersectorial que encabeza la Delegación Presidencial Regional, se busca establecer un plan de reconversión para que los agricultores remolacheros siembren otros productos con un mercado asegurado.

La Delegación Presidencial Regional del Maule activó un plan de articulación público-privada para reconvertir 2.500 hectáreas de remolacha afectadas tras el anuncio del cierre de la refinadora Iansa en la región. Ante el escenario de crisis económica para la agroindustria regional, la estrategia gubernamental apunta a la reconversión de los cultivos, donde el maíz y el tomate se proyectan como los de mayor viabilidad técnica y comercial.

En conversación con DF Regiones, el delegado Presidencial Regional, Juan Eduardo Prieto, explico que esta vinculación directa con la industria local busca garantizar que el cambio de cultivos de productores de Maule Sur cuenten con un mercado de destino claro y cercano.

Para ello, existen conversaciones preliminares con empresas como Coexca, una de las mayores productoras de carne de cerdo del país, con casa matriz en la zona y que “anunció una inyección de recursos de una empresa grande brasilera (…) que va a aumentar al doble su producción y también necesitaría muchas hectáreas de maíz, por eso también estamos esperando reunirnos con ellos para ver si se puede trabajar en lo que es la reconversión”, explicó el delegado Prieto.

Bajo esa línea, Prieto enfatizó que la labor del Ejecutivo es “ver cuáles son las mejores alternativas, pero también hacer la red y los contactos con empresas que pudieran comprarle la producción”.

Junto al maíz, el tomate industrial aparece como una opción sólida debido a la presencia de grandes procesadoras como Sugal, lo que facilitaría la absorción de la oferta de los cerca de 140 agricultores de la provincia de Linares que hoy abastecen a la Iansa con la producción de remolacha para el procesamiento de azúcar desde la planta de esa ciudad.

Plan de reconversión

La autoridad valoró que el anuncio de Iansa se realizara con un año de antelación, lo que permite gestionar la crisis con menor incertidumbre. “Efectivamente es lamentable la decisión de Iansa, pero también es entendible que en tiempos complejos hay que tomar decisiones difíciles”, sostuvo el Delegado, añadiendo que este margen “nos da el espacio y la oportunidad de ver con un poquito más de tiempo qué alternativas hay para ofrecerle a los agricultores”.

Para concretar este plan de reconversión de la agricultura maulina, la delegación lidera una mesa técnica que es integrada por las carteras de Agricultura, Economía, además de organismos como Indap y Corfo.

Tras la primera reunión realizada el martes 12 de mayo, Prieto confirmó que la gestión entrará ahora a una fase de definiciones para que, en el corto plazo, se puedan comenzar a implementar las estrategias concretas. “El martes tuvimos la reunión del agro acá y nos reuniríamos seguramente en 10 días más ya teniendo alternativas. La próxima reunión va a ser incluyendo la información que tengamos de nivel central desde el Ministerio y después de eso ya formalizar reuniones con las posibles empresas que podrían apoyarnos en todo esto”, puntualizó.