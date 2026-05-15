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Delegación Presidencial del Maule activa plan para reconvertir 2.500 hectáreas de remolacha a maíz y tomate tras cierre de refinadora de Iansa

A través de una mesa de trabajo intersectorial que encabeza la Delegación Presidencial Regional, se busca establecer un plan de reconversión para que los agricultores remolacheros siembren otros productos con un mercado asegurado.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 16:15 hrs.

IANSA cierre de empresa Agricultura Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Delegación Presidencial del Maule activa plan para reconvertir 2.500 hectáreas de remolacha a maíz y tomate tras cierre de refinadora de Iansa</p>

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