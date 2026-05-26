El Brent vuelve a subir tras ataques de EEUU a sitios de misiles de Irán y Wall Street reabre tras feriado
Aunque ayer habrían transitado más de 20 buques cargados de crudo y gas por el estrecho, el mercado no tiene claro si se trata de una reactivación consistente o de tráfico permitido por Irán después del pago de “peajes”.
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Los mercados globales operaban con rendimientos mixtos, mientras los analistas intentaban medir si las señales de avance en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán eran suficientes para estabilizar Medio Oriente y normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz.
La jornada estaba marcada por expectativas de un posible acuerdo, pero el optimismo se moderó anoche después de que el ejército estadounidense informara ataques de “autodefensa” en el sur de Irán, incluyendo sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que, según Washington, estaban instalando minas marítimas. El presidente Donald Trump había dicho que las negociaciones para terminar la guerra avanzaban “bien”, aunque el mercado seguía mirando con cautela la falta de definiciones concretas. El destino del uranio enriquecido iraní y el calendario de levantamiento de sanciones seguían siendo los principales obstáculos para consolidar un acuerdo, expectativa que ayer alimentó al precio de las acciones.
En Europa, el DAX alemán caía hoy 0,7%, hasta 25.214 puntos, y el CAC 40 francés retrocedía 0,9%, hasta 8.187 puntos, mientras Londres se desacoplaba con un alza de 0,7% en el FTSE 100, hasta 10.540 puntos. En España, el IBEX 35 operaba prácticamente plano, en torno a 18.388 puntos, pese a la fuerte alza de Iberdrola. Los analistas seguían calibrando si el repunte del crudo puede reavivar las presiones inflacionarias justo cuando los bancos centrales están evaluando sus próximos movimientos. Llamaba la atención en Europa el desplome de 7% de las acciones de Ferrari, que presentó un modelo 100% eléctrico, con un costo de unos US$ 640.000, y que no entusiasmaba al mercado, que está convencido de que los amantes del “Cavallino Rampante” prefieren los motores de combustión tradicionales.
En Wall Street, los futuros apuntaban a una apertura positiva tras el feriado de Memorial Day. Los contratos del S&P 500 y del Dow Jones avanzaban alrededor de 0,5%, mientras que el Nasdaq 100 subía cerca de 0,8%. La semana bursátil estadounidense comienza con los inversionistas atentos a los datos de vivienda y confianza del consumidor, además de los resultados corporativos de AutoZone, Zscaler y Box. Para los próximos días, la atención estará en el deflactor de inflación de abril, la medida favorita de la Reserva Federal, junto con la segunda estimación del PIB del primer trimestre. Además, el mercado veía un ligero descenso en la rentabilidad de los bonos soberanos. El bono estadounidense a 10 años caía al 4,50% y el bono a 2 años al 4,05%.
En Asia, las plazas también cerraron mixtas. El Nikkei japonés cayó 0,3%, hasta 64.996 puntos, alejándose del máximo histórico sobre 65.000 puntos registrado el lunes. En Hong Kong, el Hang Seng terminó casi sin cambios en 25.599 puntos, mientras que el índice de Shanghái retrocedió 0,2%, hasta 4.145 puntos. La excepción fue Corea del Sur, donde el Kospi saltó 2,6%, hasta 8.047 puntos, recuperando terreno tras el feriado del lunes.
En materias primas, el petróleo volvía a ser el principal foco de la jornada. El Brent subía US$ 3,03, hasta US$ 96,45 por barril, pero el crudo estadounidense WTI caía US$ 3,67, hasta US$ 92,97, en una sesión volátil marcada por la incertidumbre sobre el conflicto y las negociaciones. Aunque ayer habrían transitado más de 20 buques cargados de crudo y gas por el estrecho de Ormuz, el mercado no tiene claro si se trata de una reactivación consistente o de tráfico permitido por Irán después del pago de “peajes”.
El oro se mantenía elevado en medio de la cautela geopolítica con la onza en US$ 4.572,80, un avance de 1,15%. El cobre, en cambio, cedía terreno: el metal rojo se transaba en US$ 6,36 la libra, con una caída diaria de 0,87%, aunque todavía acumula un alza cercana al 35% frente al mismo período del año pasado.
La edición de este martes de Diario Financiero tiene como título principal “Quiroz acusa millonario error en proyección de deuda del gobierno de Boric que la llevaría a superar el límite de 45% en 2028”. Además, destaca que “Pacheco renuncia al directorio de Novoandino Litio con cargadas críticas políticas y Fontaine asumirá presidencia”..
ATENTOS A:
- En Chile, se conocerán resultados trimestrales de Soquimich, Socovesa, Iansa y Camanchaca.
- Estados Unidos publica el Índice de Precios de la Vivienda a marzo, la Confianza del Consumidor a mayo y el Índice de Negocios de la Fed de Dallas de este mes.
- Japón publica el indicador adelantado de inflación de marzo, que permitirá ver los efectos del alza del petróleo en la economía nipona.
- Francia emite deuda a 3, 6 y 12 meses, en medio del repunte generalizado del rendimiento de los bonos soberanos en las últimas semanas.
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