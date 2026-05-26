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El Brent vuelve a subir tras ataques de EEUU a sitios de misiles de Irán y Wall Street reabre tras feriado

Aunque ayer habrían transitado más de 20 buques cargados de crudo y gas por el estrecho, el mercado no tiene claro si se trata de una reactivación consistente o de tráfico permitido por Irán después del pago de “peajes”.

Por: Felipe Lozano

Publicado: Martes 26 de mayo de 2026 a las 07:30 hrs.

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<p>El Brent vuelve a subir tras ataques de EEUU a sitios de misiles de Irán y Wall Street reabre tras feriado</p>

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