Mercados inician con tono optimista y la atención en el diálogo entre EEUU e Irán
El petróleo se desplomaba ante la expectativa de que un acuerdo permita destrabar el flujo por Ormuz: el Brent caía más de 4%, hasta la zona de US$ 99 por barril, mientras el WTI retrocedía hacia US$ 92.
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Persisten las preocupaciones de los mercados por el conflicto en Medio Oriente, pero el tono de la jornada cambió con fuerza.
Después de semanas marcadas por el temor a una disrupción prolongada en el Estrecho de Ormuz, los inversionistas amanecían hoy apostando a que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán podrían avanzar hacia un acuerdo que permita reabrir esa ruta clave para el comercio energético global. El presidente Donald Trump dijo que las conversaciones para terminar la guerra estaban avanzando, aunque más tarde moderó las expectativas al señalar que no había “apuro” por cerrar un acuerdo. El secretario de Estado, Marco Rubio, añadió hoy que si la diplomacia no es capaz de llegar a un entendimiento definitivo, Estados Unidos tenía “otras maneras” de lograr sus objetivos.
Irán también puso una nota de cautela: el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó que aunque se han alcanzado conclusiones sobre muchos de los temas discutidos para un posible memorándum de entendimiento con Estados Unidos, esto no significa que Teherán esté cerca de firmar un acuerdo.
Pese a los juegos de palabras entre ambas partes, las bolsas respondían con fuertes ganancias. En Europa, el DAX alemán subía cerca de 1,2%, el CAC 40 francés avanzaba en torno a 1,2% y el FTSE 100 de Londres mostraba un alza más acotada, de 0,2%, mientras los inversionistas rotaban hacia sectores beneficiados por una eventual baja de los costos energéticos. El alivio también se extendía a la deuda europea, con el bono alemán cayendo por debajo del 3%. En Asia, el Nikkei japonés saltó 2,9%, el Hang Seng ganó 0,9% y el índice de Shanghái subió casi 1%, reflejando el alivio por una posible normalización del comercio petrolero.
Wall Street no abrirá hoy por el feriado de Memorial Day, pero los futuros operaban al alza en horario reducido. Los contratos del Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100 subían entre 0,5% y 0,7%, en una sesión marcada por baja liquidez y con los operadores mirando la reapertura del martes.
El gran movimiento de la jornada estaba en las materias primas. El petróleo se desplomaba ante la expectativa de que un acuerdo permita destrabar el flujo por Ormuz: el Brent caía más de 4%, hasta la zona de US$ 99 por barril, mientras el WTI retrocedía hacia US$ 92. El oro, en cambio, seguía firme pese al mejor ánimo bursátil, apoyado por la debilidad del dólar: la onza se ubicaba cerca de US$ 4.560, con avances del orden de 0,8%.
El cobre también operaba al alza, beneficiado por el retroceso del dólar y por una visión menos negativa sobre el crecimiento global si el shock energético comienza a disiparse. El metal rojo avanzaba 0,7% en torno a US$ 6,39 la libra.
En las mesas locales, la atención estaba puesta en cómo la baja del petróleo y el alza del cobre podían afectar al peso chileno, que viene operando en torno a los $900 por dólar. La combinación de menor presión energética global, dólar internacional más débil y cobre en niveles históricamente altos entrega soporte a los activos chilenos, aunque el mercado sigue atento a la evolución política y corporativa de Codelco: hoy termina el período de Máximo Pacheco como presidente del directorio de la cuprífera estatal.
Diario Financiero destaca hoy en su portada “Heredero del FUT: utilidades pendientes de tributación final superan el tamaño del PIB chileno”. Además, “La expansión de Fashion´s Park: retailer ya suma 126 tiendas y apuesta por seguir creciendo en regiones”.
ATENTOS A:
- Memorial Day: mercados bursátiles y de bonos cerrados en EEUU. Tampoco habrá publicaciones macro relevantes en EEUU durante la jornada.
- En China se publica el dato de Inversión Extranjera Directa (FDI) acumulada a abril. El mercado está atento porque sirve como termómetro de confianza hacia China en medio de tensiones geopolíticas y desaceleración económica.
- En Chile, el mercado recibirá los resultados trimestrales de Vapores, Enaex e Inversiones La Construcción.
- El Banco Central sale a difundir el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del primer semestre. El vicepresidente, Alberto Naudon, lo presenta en un evento de Banchile; el consejero Luis Felipe Céspedes lo presenta en la Universidad Autónoma; y el consejero Kevin Cowan hace lo propio en la Universidad de las Américas.
- En México se conocerán datos de cuenta corriente y balanza comercial del primer trimestre.
- Brasil informará cifras de inversión extranjera directa a abril.
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