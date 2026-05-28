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El optimismo retrocede y vuelve la tensión al mercado por Medio Oriente

El mismo crudo que el miércoles había dado aire a las bolsas —al caer más de 4% por la expectativa de un acuerdo entre Washington y Teherán— volvía esta mañana al centro de la escena.

Por: Felipe Lozano

Publicado: Jueves 28 de mayo de 2026 a las 07:30 hrs.

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<p>El optimismo retrocede y vuelve la tensión al mercado por Medio Oriente</p>

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