El optimismo retrocede y vuelve la tensión al mercado por Medio Oriente

El mismo crudo que el miércoles había dado aire a las bolsas —al caer más de 4% por la expectativa de un acuerdo entre Washington y Teherán— volvía esta mañana al centro de la escena.

El entusiasmo duró poco. Hoy los mercados amanecían hoy con un tono más defensivo tras el alza de ayer, golpeados por nuevos ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y por el repunte del petróleo. El mismo crudo que el miércoles había dado aire a las bolsas —al caer más de 4% por la expectativa de un acuerdo entre Washington y Teherán— volvía esta mañana al centro de la escena, recordando a los inversionistas que el riesgo geopolítico es alto todavía.

En Europa, las bolsas operaban con leves caídas y sin una dirección clara. El DAX alemán se movía casi plano en torno a los 25.175 puntos, mientras que el CAC 40 francés retrocedía 0,4% y el FTSE 100 de Londres caía 0,9%. Los futuros de Wall Street también apuntaban a una apertura más débil, con los contratos del S&P 500 y del Dow Jones bajando cerca de 0,1%, después de una sesión en la que los tres grandes índices estadounidenses alcanzaron máximos históricos: el S&P 500 cerró en 7.520,36 puntos, el Dow Jones en 50.644,28 y el Nasdaq en 26.674,73.

Las noticias desde Medio Oriente eran poco alentadoras esta mañana. Funcionarios estadounidenses informaron que fuerzas del Comando Central derribaron cuatro drones iraníes cerca del estrecho de Ormuz y atacaron una estación de control terrestre en Bandar Abbas que, según Washington, estaba a punto de lanzar un quinto dron. El presidente Donald Trump afirmó que Irán está “negociando con lo último que le queda”, pero también dio señales de que no apurará un acuerdo. En las mesas de dinero estimaban que el mercado quiere creer en una salida diplomática, pero cada nuevo ataque vuelve a encender el temor a disrupciones más prolongadas en el mercado de la energía.

En Asia, la sesión cerró mayoritariamente en rojo. El Nikkei japonés cayó 0,5% hasta 64.693,12 puntos, el Kospi surcoreano perdió 0,5% hasta 8.185,29 unidades y el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 1,3% hasta 25.006,16 puntos. La excepción fue China continental, donde el índice de Shanghái avanzó levemente, 0,1%, hasta 4.098,64 puntos. También hubo bajas relevantes en Australia y Taiwán, con caídas de 1,4% en ambos mercados.

El petróleo, por lo mismo, rebotaba con fuerza. El Brent subía US$ 2,14 hasta US$ 94,44 por barril, mientras que el WTI avanzaba US$ 2,12 hasta US$ 90,80. Por su parte, la libra de cobre caía 0,03%, hasta los US$ 6,33, en una jornada de nerviosismo generalizado.

Los inversionistas esperan la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal de abril en Estados Unidos, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal. También se conocerá la segunda estimación del PIB del primer trimestre en ese país, lo que podría mover a los mercados una vez que arranque la jornada.

El otro gran eje de la jornada seguía siendo la inteligencia artificial. Aunque el ruido geopolítico enfrió el ánimo general, los resultados corporativos siguen mostrando que el ciclo de inversión en IA continúa firme. Snowflake se disparó cerca de 40% en operaciones posteriores al cierre tras reportar ingresos mejores a lo esperado y anunciar una ampliación de US$ 6.000 millones en su alianza con Amazon Web Services.

Diario Financiero titula su edición de hoy con “Las claves del caso por colusión entre Pluxee y Edenred: principal competidora anticipa acciones legales”. Además, “Costa asume mayor presión inflacionaria ad portas del IPoM de junio: “La velocidad del alza ha sido significativa”.

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