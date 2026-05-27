Micron lleva a máximos en Wall Street y el petróleo cae pese a tensión en Medio Oriente

El petróleo, que había sido el principal termómetro de riesgo durante las últimas semanas, volvía a caer con fuerza. El Brent bajaba US$ 3 hasta US$ 93,89 por barril, mientras que el WTI retrocedía US$ 2,94 hasta US$ 91,89.

Los mercados globales operaban al inicio de la jornada de hoy con mejor ánimo, impulsados por el nuevo rally de Wall Street y el renovado apetito por las acciones ligadas a inteligencia artificial. La atención de los inversionistas se desplazó parcialmente desde Medio Oriente hacia el sector “tech”, después de que el martes el S&P 500 y el Nasdaq cerraran en máximos históricos, apoyados por una fuerte alza de Micron Technology y por expectativas de una demanda sostenida de chips de memoria para aplicaciones de IA. Micron subió 19,3%, luego de que UBS elevara fuertemente su precio objetivo para la acción. Así, Micron entra al club del billón de dólares de capitalización de la bolsa estadounidense.

Las plazas europeas cruzaban el mediodía con avances moderados. En las primeras operaciones, el DAX alemán subía 0,7% hasta 25.359,59 puntos, mientras que el CAC 40 francés ganaba 0,5% hasta 8.215,74 puntos. Londres, en cambio, se movía levemente a la baja, con el FTSE 100 retrocediendo 0,1% hasta 10.484,65 unidades. Los futuros de Wall Street también apuntaban a una apertura positiva: el contrato del S&P 500 avanzaba 0,1% y el del Dow Jones subía 0,2%, en una jornada en que el mercado intentaba extender los récords alcanzados tras el feriado de Memorial Day.

En Asia, el impulso tecnológico también se hizo sentir, aunque con diferencias entre plazas. En Japón, el Nikkei 225 llegó a superar los 66.000 puntos durante la sesión, pero terminó prácticamente plano en 64.999,41 unidades. Las acciones de Tokyo Electron subieron 2,1% y las de Advantest ganaron 4,1%, en línea con el apetito por papeles vinculados a semiconductores. Corea del Sur tuvo una sesión más decidida: el Kospi avanzó 2,3% hasta 8.228,70 puntos, con Samsung Electronics ganando 2,3%. En Taiwán, el Taiex saltó 1,7%. La excepción estuvo en China: el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,1% y el índice de Shanghái retrocedió 1,3%.

El petróleo, que había sido el principal termómetro de riesgo durante las últimas semanas, volvía a caer con fuerza. El Brent bajaba US$ 3 hasta US$ 93,89 por barril, mientras que el WTI retrocedía US$ 2,94 hasta US$ 91,89. La baja reflejaba la esperanza de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán puedan avanzar hacia una salida que alivie las restricciones en el estrecho de Ormuz, aunque la situación seguía siendo frágil y con combates activos en la región. El banco suiza Julius Baer dijo hoy que, aunque las negociaciones estaban estacadas, preveía que el crudo cayera con fuerza de acá a fin de año, sosteniendo una visión más pragmática y que repetiría el curso de crisis petroleras anteriores, es decir, shocks cortos pero intensos en los precios.

La caída del crudo también ayudaba a moderar las presiones sobre los bonos. El rendimiento del Treasury a 10 años de Estados Unidos bajaba a 4,47%, desde 4,56% del cierre del viernes, aliviando parte de la presión sobre las acciones. En Estados Unidos, el mercado también procesaba el dato de confianza del consumidor de mayo, que cayó frente al mes anterior, aunque menos de lo esperado por los economistas.

En el mercado de materias primas, la libra de cobre en subía 0,4%, hasta los US$ 6,40 por el mejor ánimo de los inversionistas, mientras que la onza de oro bajaba 0,4%, hasta los US$ 4.514.

La edición de este miércoles de Diario Financiero titula con declaraciones del director de Presupuestos, José Pablo Gómez: “El Informe de Finanzas Públicas no acusa a nadie. Lo que hace es corregir una trayectoria”. Además, “Falabella simplifica directorios de cuatro filiales y ficha ejecutivos globales”.

¡Que tengan un excelente miércoles!

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