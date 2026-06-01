Wall Street se alista para iniciar el mes en niveles récord

No es sorpresa. Retomo el newsletter y el podcast tras una semana de pausa y el escenario no ha cambiado mucho. El mercado sigue moviéndose entre la extensión del cierre del estrecho de Ormuz y el entusiasmo por la inteligencia artificial.

Esta mañana, lo que pesa más en la balanza son la IA y la tecnología. Las acciones estadounidenses se aprestan a marcar otro récord en la apertura, lideradas por las tecnológicas. En Asia, los índices de Japón y Corea del Sur marcaron nuevos máximos. Mientras, las acciones europeas, con un menor componente de IA, quedan más vulnerables a las noticias que llegan desde Irán, lo que explica la caída moderada con la que operan desde la apertura.

El cobre también se beneficia del impulso de la tecnología. El metal sube más de 2% en el Comex para marcar US$6,53 por libra, y avanza 1,50% en Londres a US$13.821 por tonelada.

Softbank es uno de los motores de las alzas tecnológicas esta mañana. Tras un alza del 85% de sus acciones este año, Softbank alcanza una capitalización de mercado de US$306.000 millones, para desbancar a Toyota como la firma más grande de Japón. Su CEO, Masayoshi Son, anuncia inversiones por US$87.000 millones en Francia, lo que constituye hasta ahora la mayor inversión de este tipo en Europa.

Nvidia es la otra empresa tecnológica impulsando los índices. Las acciones de Nvidia suben 1,74% antes de la apertura, tras anunciar una agresiva apuesta por el mercado de computadoras personales. Nvidia anuncia un chip especial para laptops, en competencia directa con Intel y Apple.

Mientras el mercado sigue concentrado en los anuncios tecnológicos, la situación en Irán amenaza con deteriorarse. EEUU e Irán intercambian ataques e intercepciones de drones, e Israel anuncia que intensificará su campaña contra Hezbollah en el Líbano a pesar del cese al fuego vigente.

El dólar opera al alza de la mano del petróleo. El crudo Brent sube 3,56% para superar ligeramente los US$94 por barril. El WTI transa en US$91 por barril tras un avance de 4%.

Durante el fin de semana parecía que finalmente se firmaría un acuerdo de paz, pero diferencias sobre el control del estrecho de Ormuz y el material nuclear volvieron a bloquearlo. El presidente Donald Trump afirmó el sábado que “no tiene prisa” por llegar a un acuerdo. Esta mañana, en Truth Social, aseguró que es Teherán el que “realmente quiere llegar a un acuerdo” y acusó a las críticas de los demócratas y algunos “republicanos antipatriotas” de ser uno de los obstáculos para firmarlo. “Simplemente siéntense y relájense, al final todo saldrá bien. ¡Siempre es así!”, agregó.

También el fin de semana escuchamos a Jerome Powell. Ayer, el expresidente de la Fed recibió el Premio John F. Kennedy al Ejemplo de Valentía 2026. En su discurso, Powell advirtió que la presión de la Casa Blanca sobre el banco central minará la confianza del público en su independencia. Según Powell, la Fed, los tribunales y universidades, entre otras instituciones, enfrentan “una prueba de resistencia política”.

No captura muchos titulares. Pero las nuevas reglas anunciadas hoy por China para las inversiones de sus empresas podrían tener consecuencias en varios países. Reuters reporta que, a partir del 1 de julio, las nuevas reglas permitirán a Beijing “revisar o deshacer inversiones ya cerradas” y le otorgarán “la facultad de sancionar a las empresas extranjeras cuyos países de origen restrinjan la inversión china”.

En la región, Colombia es el país protagonista. El derechista Abelardo De la Espriella sorprendió al ganar la primera vuelta presidencial con 43,74% de los votos, seguido por el candidato de izquierda oficialista Iván Cepeda. La segunda vuelta se realizará el 21 de junio. El presidente Gustavo Petro abre una nueva fuente de inestabilidad política al rechazar los resultados preliminares publicados por la Registraduría Nacional de Colombia, acusando manipulación del software utilizado. Petro dijo que esperará los resultados oficiales emitidos por las comisiones escrutadoras “dirigidas por jueces de la República”.

En la portada de Diario Financiero: Indemnización a todo evento, sala cuna y jornada laboral: los frentes que abre la Sofofa para revivir el empleo. El retail se vuelca sobre Chicureo ante el auge inmobiliario que vive el sector y su alto nivel de gasto.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: