La IA impulsa nuevas alzas en los mercados a pesar de alerta inflacionaria
El cobre continúa imparable y marca otro récord.
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Hay otro récord con el que debemos comenzar el resumen de hoy: el del cobre. El metal avanza tanto en Londres como en el Comex, extendiendo el alza que lo llevó a marcar un nuevo máximo ayer. Esta mañana, el metal avanza hacia los US$14.200 por tonelada en Londres y supera ya los US$6,60 por libra en el Comex. Quizás veamos antes de lo esperado un cobre en US$7.
Si bien es cierto que las interrupciones en producción juegan un rol en el ajuste del suministro del metal, el cobre puede atribuir su renovado impulso también a la IA. Hay expectativas de una creciente demanda por el metal, clave para la operación de centros de datos.
Es también la tecnología lo que hace que el mercado se sacuda la preocupación por el impacto inflacionario del cierre del estrecho de Ormuz. Las acciones en Asia repuntaron tras un débil inicio de jornada, las acciones europeas suben 0,50% y Wall Street retoma las alzas tras el negativo cierre de ayer. El dólar avanza 0,26%. El petróleo frena su avance, pero el barril de crudo Brent se mantiene ligeramente por encima de los US$107 y el WTI en torno a los US$101. La
Un positivo reporte de resultados de parte de Softbank inyectó renovada confianza en la IA como gran motor de ganancias. SoftBank reportó utilidades anuales por US$ US$46.000 millones en su Vision Fund, explicadas casi por completo por el aumento en el valor de su inversión en OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT.
El mercado también recibió como buena noticia la decisión del gobierno coreano de intervenir en el conflicto entre Samsung Electronics y su sindicato, después de que el fracaso de las negociaciones golpease con fuerza al KOSPI. Una huelga pondría bajo presión el suministro, ya estrecho, de unidades de memoria, un componente clave en la cadena de suministros para procesadores y centros de datos.
También hay expectativas de que Donald Trump y Xi Jinping logren algún acuerdo comercial en semiconductores. Jensen Huang, CEO de Nvidia, se unió en el último minuto a la comitiva que acompaña a Trump en su visita a Beijing. Las acciones de Nvidia suben 2,5% antes de la apertura.
Trump está por aterrizar en la capital china. Las expectativas de acuerdos o avances en la relación entre EEUU y China son bajas, por lo que la extensión de la tregua comercial será ya suficiente para generar un respiro entre los analistas.
Sin embargo, se espera un impacto limitado de esta reunión de dos días entre Trump y Xi. El mercado parece dispuesto a ignorar otros temas y enfocarse en la IA y el impulso tecnológico. Morgan Stanley eleva su proyección para el S&P500 a fin de año de 7.800 a los 8.000 puntos.
Algunas voces más conservadoras insisten en señalar los riesgos macroeconómicos. Algo de eso ya se hizo sentir ayer tras el reporte de inflación de EEUU, que registró un alza mayor a la esperada y la medición subyacente tuvo su alza mensual (0,4%) más acelerada en un año, generando alertas de un efecto inflacionario más allá de un alza puntual del precio de los combustibles.
No hay señales de avances entre EEUU e Irán para destrabar las negociaciones y reabrir el estrecho de Ormuz. Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía renueva la alerta de un “shock energético sin precedentes” a medida que los países agotan sus reservas estratégicas a un ritmo récord.
En la región, S&P Global Ratings recortó la perspectiva para la deuda mexicana de estable a negativa, pero mantuvo la calificación BBB. La agencia destacó la persistente debilidad fiscal, el aumento de la deuda y el escaso crecimiento económico.
En la portada de Diario Financiero: Hacienda reordena el informe financiero de la Ley de Reactivación y asume un mayor déficit en los primeros años. Expertos mineros que alertaron por cifras de diciembre de Codelco advierten “riesgo reputacional para la estatal y la minería chilena”.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Cisco System reporta resultados tras el cierre de la sesión.
- El mercado espera que el Senado de EEUU confirme a Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed.
- Wall Street podrá escuchar hoy a Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, y miembro del FOMC. También a Susan Collins, presidenta de la Fed de Boston.
- 08:00 Brasil reporta ventas de retail de marzo.
- 08:30 En EEUU se publica el índice de precios al productor de abril.
- 10:30 La Comisión de Hacienda de la Cámara continúa la votación en particular del proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico hasta su despacho.
- 13:00 El Tesoro coloca US$25.000 millones en bonos a 30 años. La emisión de bonos a 10 años fue recibida ayer con un alza de casi 19 puntos base en la tasa exigida por los inversionistas.
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