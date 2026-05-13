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La IA impulsa nuevas alzas en los mercados a pesar de alerta inflacionaria

El cobre continúa imparable y marca otro récord.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 07:30 hrs.

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<p>La IA impulsa nuevas alzas en los mercados a pesar de alerta inflacionaria</p>

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