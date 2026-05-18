Diego Peralta asumirá como nuevo director jurídico de la CMF
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La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que el abogado y socio del estudio Carey, Diego Peralta, asumirá a partir del 1 de junio como director general jurídico en reemplazo de José Antonio Gaspar, quien dejó el regulador a mediados de marzo por petición de la presidenta, Catherine Tornel.
Peralta es abogado de la Universidad de Chile y se adjudicó el cargo mediante concurso público. Actualmente, se desempeña como socio y colíder del grupo bancario y financiero de Carey, estudio en el cual trabaja desde 1996.
“Es especialista en la creación y estructuración de productos financieros y financiamientos, tanto desde el punto de vista de los oferentes como de los demandantes de financiamiento; en compras o ventas de compañías y en la emisión y colocación de títulos de deuda o de capital, tanto locales como internacionales, así como también en asuntos regulatorios financieros”, destacó la CMF en un comunicado.
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