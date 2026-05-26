Jonathan Andic, heredero de Mango, renuncia en medio de la investigación sobre la caída mortal de su padre

El vicepresidente de la cadena de moda afirma que la investigación sobre la muerte del fundador multimillonario de la compañía requiere toda su atención.

Por Barney Jopson

Madrid

Jonathan Andic, heredero de Mango e investigado por la muerte de su padre multimillonario, dimitirá como vicepresidente de la cadena de moda para centrarse en su defensa.

Andic, de 45 años, escribió en una carta abierta publicada este martes que la "atención y concentración" que exige la investigación judicial sobre la muerte de su padre, Isak Andic, le impedían mantener el "alto nivel de compromiso" que requería su puesto en la empresa.

"Por este motivo, y por sentido de la responsabilidad, he decidido apartarme temporalmente de mi trabajo en Mango, aunque mantengo mi participación en otros proyectos familiares, empresariales y sociales", afirmó.

Jonathan Andic, la única persona que se encontraba con su padre en una montaña cerca de Barcelona en 2024 cuando este cayó y falleció, insistió en su inocencia y en que estaba siendo tergiversado en una narrativa pública "distorsionada".

Mango, la cadena española que se globalizó a partir de la década de 1990, se vio sacudida la semana pasada cuando la jueza Raquel Nieto Galván ordenó la detención de Andic por la policía y levantó la orden de secreto para presentar pruebas que apuntaban a un posible homicidio. Fue puesto en libertad pocas horas después tras pagar una fianza de un millón de euros.

Isak Andic, un inmigrante nacido en Turquía que se trasladó a España en 1970, poseía una fortuna estimada en US$ 4.500 millones al momento de su muerte. Jonathan Andic y sus dos hermanas poseen actualmente el 95% de la empresa, mientras que el resto está en manos de su director ejecutivo, Toni Ruiz.

En 2012, Mango reveló que Jonathan Andic se había convertido en uno de los dos vicepresidentes, mientras que Isak seguía siendo el presidente.

Pero la orden judicial describió una relación conflictiva entre padre e hijo. El juez citó a testigos que confirmaron que Jonathan Andic cayó en una "crisis profesional, personal y familiar" debido a las pérdidas sufridas al frente de Mango a finales de la década de 2010. Aquello terminó cuando su padre retomó las riendas.

Andic criticó la imagen que el juez proyectó de él. "Perdí a mi padre en circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestros seres queridos. A ese dolor se suma la carga de vivir bajo la acusación más grave, injusta e infundada que se pueda formular contra una persona", escribió.

Continuó: "Se ha construido una narrativa pública basada en una versión parcial, descontextualizada y distorsionada de los hechos, creando una percepción de culpabilidad muy alejada de la realidad. Sé que refutarla requerirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa".

Andic dijo que amaba a su padre "de una manera muy especial" y que compartió muchos momentos felices con él. "Como sucede en tantas familias, también pasamos por períodos difíciles y complejos, que superamos con gran esfuerzo, generosidad y apoyo", escribió.

En una carta dirigida a los empleados, Ruiz expresó su “máximo respeto, comprensión y apoyo” a Andic, según informó la empresa. Asimismo, indicó que los miembros del directorio de Mango “expresaron su plena confianza en que el proceso judicial se resolverá favorablemente y esperan que esto ocurra lo antes posible”.