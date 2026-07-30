Amazon registra su quinto trimestre consecutivo de crecimiento en ventas de cloud
Las acciones de la compañía liderada por Jeff Bezos subieron cerca de 6% en respuesta al reporte, en el after market.
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Amazon reportó ingresos por cloud computing que superaron las estimaciones de los analistas, mientras la fuerte demanda por servicios de inteligencia artificial aceleró las ventas por quinto trimestre consecutivo.
Los ingresos de Amazon Web Services aumentaron 37%, a US$ 42.200 millones, informó la compañía este jueves en un comunicado. La unidad genera cerca de una quinta parte de los ingresos de la empresa y la mayor parte de su utilidad operacional.
Fue el ritmo de crecimiento más rápido desde el cuarto trimestre de 2021. En promedio, los analistas proyectaban ventas por US$ 40.600 millones, según datos recopilados por Bloomberg.
Amazon informó desembolsos por más de US$ 53 mil millones en propiedades y equipos durante el período finalizado el 30 de junio, incluidos los ingresos procedentes de algunas ventas.
La compañía ha señalado que espera gastar US$ 200 mil millones en proyectos de capital este año, principalmente en iniciativas de inteligencia artificial, lo que ha llevado a los inversionistas a concentrarse en cualquier señal de gasto excesivo.
Al igual que sus pares de Big Tech, Amazon está invirtiendo fuertemente en data centers y chips para aprovechar la creciente demanda por servicios de inteligencia artificial y cloud computing.
La compañía carece de un producto de inteligencia artificial para consumidores con un éxito comparable al de ChatGPT, de OpenAI, y Claude, de Anthropic, pero ha firmado acuerdos que comprometen a ambos laboratorios de inteligencia artificial a gastar al menos US$ 100 mil millones en servicios de la unidad de cloud Amazon Web Services (AWS) durante los próximos años.
Las acciones de la compañía liderada por Jeff Bezos subieron cerca de 6% en las operaciones posteriores al cierre, luego de terminar la jornada en Nueva York en US$ 235,50. El papel acumula un alza de 2% este año.
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