Microsoft supera las expectativas gracias al impulso de Azure y la demanda por inteligencia artificial

La unidad cloud de Microsoft registró un aumento de ventas mayor al esperado, lo que sugiere que la infraestructura computacional y los servicios de inteligencia artificial de la compañía continúan ganando terreno entre las empresas.

Los ingresos de Azure por servicios de cloud computing aumentaron 43% durante el cuarto trimestre fiscal, informó la compañía este miércoles en un comunicado. La cifra superó la estimación promedio de los analistas, de cerca de 40%.

Las acciones subieron más de 3% en las operaciones posteriores al cierre, tras terminar la sesión en US$ 390,54.

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Microsoft ayudó a impulsar el boom de la inteligencia artificial con su estrecha asociación con OpenAI y, desde entonces, ha trasladado su foco hacia modelos de IA y software capaces de seguir instrucciones en lenguaje natural y actuar de manera autónoma. Estos productos requieren una enorme capacidad computacional, y la compañía se ha sumado al boom de gasto de la industria para construir nuevos data centers y comprar los costosos chips capaces de desarrollar herramientas de IA.

Los gastos de capital -una métrica clave del gasto en data centers- aumentaron 70%, a US$ 41 mil millones en el trimestre.

Los ingresos totales aumentaron 18%, a US$ 90 mil millones, superando la estimación promedio de US$ 87.700 millones. La utilidad, excluyendo algunos ítems, fue de US$ 4,81 por acción, frente a una estimación de US$ 4,25 por acción.