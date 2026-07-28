Apple se convierte en la segunda empresa en alcanzar los US$ 5 billones en valor de mercado

Impulsada por el alza de sus acciones, el fabricante del iPhone recuperó su lugar del índice S&P 500, superando nuevamente el valor de mercado de Nvidia.

Apple se convirtió en la segunda empresa en la historia al alcanzar una valoración bursátil de US$ 5 billones (millones de millones), lo que demuestra el papel del fabricante del iPhone como refugio para los inversionistas tecnológicos en medio de una creciente caída de las acciones de inteligencia artificial y semiconductores.

Las acciones del fabricante del iPhone llegaron a subir un 1,8% este martes, hasta los US$ 342,89, lo que elevó por primera vez su capitalización de mercado por encima de los US$ 5 billones. Posteriormente, el papel retrocedió ligeramente por debajo de ese umbral. Si cierra por encima de US$ 340,43, la compañía superará oficialmente esa marca al cierre de la sesión.

Nvidia alcanzó un récord de capitalización de US$ 5.700 millones al cierre del 14 de mayo, aunque desde entonces perdió alrededor de US$ 1.000 millones en valor de mercado. Apple vuelve ahora a ocupar el primer lugar entre las empresas que integran el índice S&P 500.

El precio de las acciones de Apple ha aumentado aproximadamente un 25% este año. Por el contrario, Nvidia ha caído desde su máximo de mayo en medio de una reciente y fuerte caída en el sector de los semiconductores, lo que la deja con una subida de alrededor del 7% en lo que va del año.

A diferencia de muchos de sus vecinos de Silicon Valley, Apple se ha resistido en gran medida a realizar enormes inversiones de capital en infraestructura de IA desde que el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022 desató una fiebre de gasto entre los "hiperescaladores" (Microsoft , Amazon, Google y Meta).

Al mismo tiempo, Apple está empezando a deshacerse poco a poco de su reputación como empresa rezagada en inteligencia artificial, y las primeras pruebas de su asistente virtual Siri renovado han recibido críticas en general positivas antes de su lanzamiento completo previsto para este año.