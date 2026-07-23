Ford sella alianza clave con Apple para integrar Apple Maps en sus vehículos
La nueva tecnología del fabricante del iPhone llega dos años después de que pusiera fin a sus propios esfuerzos por construir un vehículo eléctrico.
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Apple vuelve a hacer una apuesta por el mercado automovilístico, ofreciendo a fabricantes de automóviles como Ford nueva tecnología para sus sistemas de navegación y conducción asistida, dos años después de haber puesto fin a sus propios esfuerzos por construir un vehículo eléctrico.
El fabricante del iPhone anunció este jueves que Ford será el primer fabricante de automóviles en adoptar su nuevo kit de desarrollo de software MapKit para el sector automotriz, que se integrará en los paneles de control de la próxima plataforma de vehículos eléctricos de Ford. Además, proporcionará datos de la carretera al sistema de conducción autónoma BlueCruise del fabricante estadounidense.
Apple lleva muchos años ofreciendo su sistema de infoentretenimiento, CarPlay, a los fabricantes de automóviles. Pero el nuevo software integra a Apple en los vehículos de forma más profunda que antes.
Tim Cook, el director ejecutivo saliente de Apple, siempre albergó la ambición de impulsar a la compañía a una mayor presencia en el mercado automotriz. Invirtió miles de millones de dólares durante más de una década en el Proyecto Titán, un esfuerzo secreto para construir un vehículo eléctrico que finalmente fue abandonado en 2024.
En aquel momento, Apple estaba bajo presión para ponerse al día en inteligencia artificial generativa. Este año presentó una versión mejorada de su asistente virtual Siri, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre.
Sin embargo, algunos de los sistemas autónomos y la tecnología de IA que se desarrollaron como parte del Proyecto Titán siguen presentes en los productos de Apple actuales, incluidos sus propios chips que ayudan a acelerar las tareas de IA.
“Con nuestro nuevo SDK MapKit para el sector automotriz, estamos integrando aún más los mapas en la vida diaria de los conductores”, dijo Eddy Cue, vicepresidente sénior de servicios y salud de Apple.
Ford apuesta por Apple Maps
Jim Farley, director ejecutivo de Ford, calificó el acuerdo con Apple como uno de los anuncios más importantes de la compañía. Añadió: "Apple Maps ha creado un producto de primera clase, y nos sentimos honrados de ser de los primeros en integrarlo directamente en un vehículo, contribuyendo así a definir una conducción intuitiva y eficaz".
El New York Times fue el primero en informar sobre la alianza.
Los datos detallados sobre ciudades y carreteras son fundamentales para el desarrollo de vehículos autónomos. Apple es una de las pocas empresas que creó una extensa base de datos cartográficos que abarca gran parte del mundo. Los desarrolladores de vehículos autónomos, como Waymo de Alphabet, que también utiliza Google Maps, deben recorrer las calles recopilando datos antes de lanzar un servicio de transporte de pasajeros en cualquier ciudad.
Históricamente, los fabricantes de automóviles tradicionales mantienen una relación ambivalente con Silicon Valley, ya que muchos ejecutivos se muestran recelosos de ceder demasiado control sobre la experiencia de usuario de sus vehículos a empresas tecnológicas que algún día podrían competir directamente con ellos. Sin embargo, diseñar software fiable y fácil de usar siempre representando un desafío para los fabricantes de automóviles.
En China, empresas tecnológicas como Xiaomi y Huawei lograron una importante penetración en el mercado automotriz. Sin embargo, las regulaciones estadounidenses que prohíben el uso de software chino para vehículos conectados entrarán en vigor para los modelos de 2027, que comenzarán a llegar a los concesionarios este verano. Esto abre una oportunidad para que Apple y otros grupos tecnológicos estadounidenses ofrezcan una alternativa.
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