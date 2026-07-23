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Ford sella alianza clave con Apple para integrar Apple Maps en sus vehículos

La nueva tecnología del fabricante del iPhone llega dos años después de que pusiera fin a sus propios esfuerzos por construir un vehículo eléctrico.

Por: Financial Times

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 15:55 hrs.

Apple Ford vehículos iPhone automotriz
<p>Ford sella alianza clave con Apple para integrar Apple Maps en sus vehículos</p>

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