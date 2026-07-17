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Apple supera brevemente a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo impulsada por su estrategia en IA

Las acciones del fabricante del iPhone se libraron de la venta masiva provocada por la IA que afecta al fabricante de chips.

Por: Financial Times

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 15:10 hrs.

Apple IA Nvidia chips iPhone
<p>Apple supera brevemente a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo impulsada por su estrategia en IA</p>

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