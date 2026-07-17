Apple supera brevemente a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo impulsada por su estrategia en IA

Las acciones del fabricante del iPhone se libraron de la venta masiva provocada por la IA que afecta al fabricante de chips.

Este viernes, Apple superó brevemente a Nvidia para convertirse en la empresa más valiosa del mundo por primera vez en más de un año, a medida que los inversionistas ganan confianza en que el fabricante del iPhone puede protagonizar un resurgimiento en inteligencia artificial, evitando al mismo tiempo el enorme y cada vez más arriesgado gasto en centros de datos de sus rivales de las grandes tecnológicas.

Las acciones de Nvidia cayeron casi un 4% en las primeras operaciones de este viernes en Nueva York, en medio de una venta masiva de acciones tecnológicas después de que el debut del nuevo modelo Kimi K3 del desarrollador chino de IA Moonshot sacudiera la confianza de los inversionistas en el gasto de billones de dólares de Silicon Valley en infraestructura de IA.

Sin embargo, Apple se mantuvo estable en la apertura, dejando su capitalización de mercado al borde de superar los US$ 5 billones (millones de millones). Apple sería la segunda compañía en la historia en alcanzar esta cifra, después de que el fabricante de chips de IA Nvidia lograra la marca de los US$ 5 billones en octubre.

El valor de mercado de Nvidia cayó a US$ 4,86 ​​billones en las primeras operaciones del viernes, pero se recuperó más tarde ese mismo día para superar una vez más a Apple.

Algunos inversionistas consideran al fabricante del iPhone como un refugio seguro en el sector de la IA, ya que no se ha comprometido a gastar cientos de miles de millones de dólares en chips y centros de datos como sus rivales "hiperescaladores" Meta, Google, Amazon y Microsoft.

Las acciones de Apple se dispararon cerca de un 20% desde finales de junio, impulsadas por la esperanza de que pueda sortear el aumento vertiginoso de los costes de la memoria y recuperar el terreno perdido en inteligencia artificial. La tan esperada renovación de Siri, el asistente virtual del iPhone, se presentó el mes pasado con críticas mayoritariamente positivas.

Apple resurge en Wall Street

El mes pasado , Apple tomó la medida sin precedentes de aumentar los precios del iPad y del Mac hasta en un 20%, al tiempo que advertía de "un aumento extraordinario en la demanda de memoria y almacenamiento".

"Nunca habíamos visto un aumento tan grande y tan rápido en el precio de un componente", dijo la compañía con sede en Silicon Valley, lo que provocó que sus acciones se desplomaran al nivel más bajo desde que el Presidente estadounidense Donald Trump anunciara sus aranceles del “día de la liberación” el año pasado.

Pero las acciones de Apple se recuperaron rápidamente después de que el Financial Times informara que la compañía estaba en conversaciones con la administración Trump para obtener autorización para comprar chips de memoria al proveedor chino CXMT, incluido en la lista negra, lo que podría ayudarle a aliviar el aumento de los costos de los componentes.

Desde entonces, Wall Street también aplaudió el desafío legal de Apple a las esperanzas de OpenAI de lanzar un nuevo dispositivo de IA que rivalice con el iPhone, con una demanda que alega el robo de secretos comerciales por parte de exempleados que pasaron a trabajar en el fabricante de ChatGPT.

Las señales procedentes de los reguladores chinos de que su nuevo sistema de IA podría estar disponible próximamente en el mayor mercado mundial de teléfonos inteligentes por volumen también impulsaron el precio de sus acciones.

Este viernes, los analistas de HSBC, una de las pocas firmas de corretaje de Wall Street que aún no había recomendado la compra de acciones de Apple, mejoraron su calificación, afirmando que el fabricante del iPhone estaba "bien posicionado para aprovechar su base instalada de 2.500 millones de dispositivos con su próxima plataforma Apple Intelligence renovada".

"Este impulso a la IA llega en el momento justo, cuando creemos que Apple tiene una de sus carteras de productos más innovadoras", añadió HSBC, antes del esperado lanzamiento del primer iPhone plegable en septiembre.

Al mismo tiempo, Apple destinaba solo el 2,5% de sus ventas previstas para 2026 a gastos de capital como centros de datos de IA, en comparación con el 39% de los mayores proveedores de servicios en la nube, según señaló HSBC.