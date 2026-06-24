Los chips de IA de Nvidia prohibidos duplican su precio en el mercado negro de China

La ofensiva de Estados Unidos contra las exportaciones ilícitas ha hecho que sea más riesgoso, difícil y caro adquirir los procesadores del gigante tecnológico.

Los chips de IA de Nvidia más que duplicaron su precio en el mercado negro de China, mientras la ofensiva de Estados Unidos contra las exportaciones ilícitas choca con la fuerte demanda de las empresas chinas.

El precio del servidor insignia DGX B300 del gigante tecnológico estadounidense se ha disparado hasta superar los 8 millones de yuanes (US$ 1,1 millones) durante los últimos seis meses, frente a los 4 millones de yuanes anteriores, según entrevistas del Financial Times con varios comerciantes chinos de chips. El sistema, que contiene ocho unidades de procesamiento gráfico (GPU) Blackwell, normalmente se vende en Estados Unidos por unos US$ 400.000.

El chip para estaciones de trabajo RTX 6000 Pro de Nvidia, una opción popular entre startups que implementan modelos de lenguaje de gran escala, aumentó su precio desde unos 50.000 yuanes a comienzos de año hasta alcanzar los 130.000 yuanes, según comerciantes. Tanto la RTX 6000 como la DGX B300 están prohibidas para su exportación a China bajo los controles de chips impuestos por Washington.

Las alzas de precios reflejan cómo la última ofensiva de Washington ha reducido las rutas del mercado negro utilizadas para ingresar chips restringidos a China, al tiempo que muestran que la demanda por los procesadores de Nvidia sigue siendo fuerte pese al impulso de Beijing para reemplazarlos por alternativas nacionales.

“Las brechas se han reducido. Cada vez es más riesgoso para los intermediarios comerciar estos chips, ya que los precios se han disparado”, dijo un comerciante que vende a grandes clientes de centros de datos.

Contrabando

En marzo, un cofundador de Supermicro fue acusado, junto con un empleado radicado en Taiwán y un contratista, de contrabandear servidores de IA de Nvidia por US$ 2.500 millones hacia clientes chinos, en el mayor caso perseguido por las autoridades estadounidenses relacionado con exportaciones de chips de IA.

Supermicro no fue mencionada como acusada en la imputación. En ese momento, la compañía señaló que “mantiene un sólido programa de cumplimiento y está comprometida con el pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables de Estados Unidos sobre controles de exportación y reexportación”.

Las autoridades de Taiwán y Malasia también comenzaron a investigar operaciones de contrabando de chips, buscando frenar rutas utilizadas habitualmente para la reexportación hacia China. Los vendedores señalaron que el mayor escrutinio ha dificultado conseguir suministros.

Nvidia afirmó que intentar “armar a la fuerza” centros de datos con productos de contrabando es un “callejón sin salida”.

“Los centros de datos de IA son enormes y complejos: construirlos con productos de contrabando es extremadamente difícil y nosotros no proporcionamos soporte ni reparaciones para productos restringidos. Nuestros esfuerzos de cumplimiento han detenido repetidamente a posibles contrabandistas, quienes arriesgan procesos judiciales en ambos lados del planeta”, agregó.

Las autoridades chinas también han aumentado el escrutinio sobre los productos de Nvidia que ingresan al país, incluidos los chips H20 y H200, mientras Beijing busca acelerar la adopción de alternativas nacionales de compañías como Huawei.

El Financial Times informó el mes pasado que las autoridades chinas habían agregado un chip de Nvidia diseñado específicamente para el mercado chino, destinado a videojuegos, a la lista de productos cuya importación está prohibida.

Las compañías tecnológicas chinas están compitiendo para comercializar aplicaciones de IA y agentes autónomos, impulsando la demanda por chips de “inferencia”, capaces de atender a grandes cantidades de usuarios en lugar de entrenar modelos de frontera.

Sin embargo, las restricciones de suministro y el rezago del software han limitado las opciones nacionales disponibles para cubrir esta demanda. Huawei lanzó recientemente el Ascend 950PR, su procesador de IA insignia, que está siendo probado por grandes clientes de centros de datos y ha sido presentado como el hardware preferido para compañías nacionales que ejecutan tareas de inferencia.

"No puedes ir contra las normas chinas"

Varios comerciantes señalaron que los clientes chinos están comprando una gama cada vez más amplia de hardware de Nvidia, incluidos procesadores para videojuegos que pueden modificarse para ejecutar cargas de trabajo de IA y generaciones anteriores de equipos para centros de datos, como el acelerador A100, para sortear la escasez.

“Las existencias de A100 se están agotando muy rápido. Las empresas no tienen más opción que comprar los antiguos”, dijo un comerciante. Los precios de servidores con chips A100 aumentaron desde unos 200.000 yuanes a fines del año pasado hasta alcanzar los 600.000 yuanes.

Un comerciante afirmó que las restricciones sobre el H200 agravaron significativamente la escasez, porque anteriormente este producto estaba disponible en cantidades relativamente grandes dentro de China. Washington aprobó licencias para exportar H200 a algunas empresas chinas después de que el presidente Donald Trump autorizara su venta a ese país. Sin embargo, las autoridades aduaneras chinas recibieron instrucciones de no permitir las importaciones del chip para apoyar a los campeones nacionales.

Varios comerciantes dijeron que todavía era posible conseguir procesadores H200, pero los compradores normalmente debían completar las transacciones en Hong Kong antes de organizar un transporte informal hacia China continental.

Un método consistía en instalar chips restringidos dentro de servidores que sí estaban autorizados para ser importados, aunque los comerciantes señalaron que esta práctica implicaba riesgos importantes.

“Nadie se atreve a hacer esto a gran escala. Puedes ir contra las normas estadounidenses, pero no contra las chinas”, dijo un comerciante.

Los intermediarios chinos normalmente pagan depósitos para asegurar servidores en el extranjero antes de coordinar su transporte hacia China continental, muchas veces a través de Hong Kong. Los comerciantes dijeron que el endurecimiento del entorno había elevado los costos y fomentado actividades fraudulentas, con algunos intermediarios aceptando depósitos pese a no tener acceso al inventario.

La menor disponibilidad de hardware de Nvidia también ha elevado el costo de arrendar capacidad computacional para IA. Hace dos años, los precios de alquiler de GPU en China eran generalmente inferiores a los de Estados Unidos, debido a la amplia disponibilidad de procesadores Nvidia ingresados mediante contrabando.

Un análisis del Financial Times sobre las principales plataformas de nube y alquiler de GPU en ambos países encontró que los precios en China ahora son comparables e incluso, en algunos casos, superiores a los de Estados Unidos, especialmente para sistemas basados en los nuevos chips Blackwell de Nvidia.

Un vendedor afirmó que el aumento descontrolado de los costos se ha visto agravado por el fuerte incremento en los precios de los chips de memoria, lo que ha dificultado diversificar hacia otras líneas de negocio.

“Los precios de todos los productos se han disparado. Muchas personas han reducido su demanda debido a estos precios. Ha sido un año difícil”, afirmó.