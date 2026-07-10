Apple demanda a OpenAI y la acusa de robar secretos comerciales para nuevos dispositivos

El fabricante del iPhone acusa que cuando desarrollaban el hardware de OpenAI se descargaron de forma encubierta decenas de archivos confidenciales y se presionó a empleados de la firma para que entregaran información en entrevistas de trabajo.

Apple demandó a OpenAI por presunto robo de secretos comerciales y acusó a la startup de inteligencia artificial y a su jefe de hardware de coordinar una campaña para obtener información sobre productos aún no anunciados.

El fabricante del iPhone afirmó en una demanda presentada el viernes que OpenAI alentó a empleados de Apple a compartir información, componentes, planos y otros materiales relacionados con futuros productos, como parte de sus esfuerzos por desarrollar su propia línea de dispositivos.

Como parte de la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito del Norte de California, Apple también señaló a Tang Tan, jefe de hardware de OpenAI. Anteriormente fue vicepresidente de diseño de productos de Apple y lideró el desarrollo del iPhone, el Apple Watch, los AirPods y otros dispositivos dentro de la división de ingeniería de hardware de la compañía.