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Protestas paralizan rutas estratégicas de Bolivia,“asfixiando” a su economía

La Paz es la ciudad que más sufre por el desabastecimiento, con escasez incluso de oxígeno, en el marco de las movilizaciones que exigen la salida del Presidente Paz.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Miércoles 20 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Bolivia conflicto social Economía latinoamericana Francisca Guerrero
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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