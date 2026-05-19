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El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por tráfico de influencias

La investigación se enmarca en el llamado caso Plus Ultra, que cuestiona el rescate estatal de 53 millones de euros otorgados durante la pandemia a la aerolínea española del mismo nombre.

Por: Reuters

Publicado: Martes 19 de mayo de 2026 a las 07:22 hrs.

Pandemia ESPANA investigación Lavado de activos
<p>El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por tráfico de influencias</p>

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