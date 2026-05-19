El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por tráfico de influencias

La investigación se enmarca en el llamado caso Plus Ultra, que cuestiona el rescate estatal de 53 millones de euros otorgados durante la pandemia a la aerolínea española del mismo nombre.

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado por presunto tráfico de influencias y otros delitos relacionados, según dijo el martes la Audiencia Nacional de España.

El tribunal indicó en un comunicado que se estaba registrando la oficina de Zapatero en Madrid, junto con otras tres sociedades mercantiles, y añadió que el expresidente había sido citado a declarar el 2 de junio.

Zapatero, un aliado clave del actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ya ha negado cualquier irregularidad ante una comisión del Congreso de los Diputados.

El caso suma presión sobre Sánchez, que ya se ve acosado por un caso de corrupción por presuntos sobornos que implican a miembros principales de su círculo cercano, así como por investigaciones contra su mujer y su hermano.

La oficina de Sánchez no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Zapatero gobernó España entre 2004 y 2011, obteniendo dos mayorías parlamentarias absolutas, con medidas históricas como la retirada de las tropas españolas de Irak y la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es el primer presidente del Gobierno español —actual o anterior— en ser investigado formalmente por la justicia desde la transición a la democracia.

En un comunicado, el Partido Socialista dijo que Zapatero fue un pionero de las políticas progresistas que ahora sustentan la sociedad española y que la derecha y la extrema derecha nunca se lo habían perdonado.

La investigación forma parte del llamado caso Plus Ultra, vinculado al rescate estatal por 53 millones de euros (62 millones de dólares) en 2021 de la aerolínea española Plus Ultra a través del fondo de inversión estatal SEPI durante la pandemia del COVID-19.

La Audiencia Nacional está examinando si la ayuda se aprobó correctamente. El rescate se convirtió en un tema políticamente controvertido porque los críticos afirmaban que Plus Ultra no era claramente estratégica, tenía unas cuentas débiles y vínculos con accionistas venezolanos.

El Partido Popular (PP), de la oposición conservadora, ha criticado repetidamente los vínculos empresariales de Zapatero en Venezuela en los años posteriores a su salida del Gobierno.

El PP describió el martes a Zapatero como la "musa" de Sánchez y afirmó que ambos aliados estaban vinculados por acusaciones de corrupción.

"Los dos han utilizado a sus familias para enriquecerse y los dos han denigrado la institución a la que representan o han representado", dijo el partido de derecha en un comunicado.