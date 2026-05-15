Andy Burnham: el “Rey del Norte” que busca la conquista del Reino Unido

El alcalde laborista del Gran Manchester impulsa un modelo económico basado en mayor intervención estatal y control de servicios públicos, pero sus planes de gasto y endeudamiento ya encendieron las alarmas en los mercados británicos.

La crisis política que atraviesa el Partido Laborista británico tras las duras pérdidas en las elecciones locales abrió la puerta al regreso de Andy Burnham a Westminster. El popular alcalde del Gran Manchester confirmó que buscará volver al Parlamento para disputar un escaño vacante en Makerfield, movimiento que en Londres ya se interpreta como el primer paso para desafiar al debilitado primer ministro Keir Starmer y posicionarse como eventual sucesor en Downing Street.

Conocido como el “Rey del Norte”, Burnham emerge en medio de la rebelión interna contra Starmer, cuya conducción quedó severamente cuestionada tras el avance del populista Reform UK de Nigel Farage. La presión sobre el gobierno laborista ha escalado al punto de que parlamentarios y sindicatos ligados al partido han pedido abiertamente la salida del premier.

A sus 56 años, Burnham ha construido una figura política singular dentro del laborismo británico. Nacido cerca de Liverpool y criado en Culcheth, entre Liverpool y Manchester, comenzó su carrera en el periodismo antes de trabajar con sindicatos y luego convertirse en asesor del gobierno de Tony Blair a fines de los años noventa. Fue elegido parlamentario en 2001 y ocupó varios cargos ministeriales, incluido el de secretario de Salud durante el gobierno de Gordon Brown.

Tras fracasar en sus intentos por liderar el Partido Laborista en 2010 y 2015, abandonó en 2017 para transformarse en el primer alcalde del Gran Manchester. Desde allí levantó un perfil propio, muchas veces crítico del centralismo londinense y defensor de una mayor autonomía económica para las regiones del norte de Inglaterra.

Su principal vitrina ha sido la llamada “Bee Network”, el sistema de buses y tranvías de Manchester que devolvió el control del transporte al sector público tras décadas de privatización. Burnham sostiene que ese modelo demuestra que el Estado puede ofrecer servicios más baratos y eficientes si recupera el control de sectores estratégicos.

El alcalde bautizó esta visión como “manchesterismo”: una mezcla de pragmatismo económico, inversión pública y control estatal de servicios básicos. Su tesis es que el Reino Unido quedó atrapado en un círculo de bajo crecimiento producto de años de desregulación y privatización, que terminaron encareciendo los costos estructurales del Estado.

Burnham propone elevar impuestos a las propiedades más caras y a los contribuyentes de mayores ingresos, aumentar el gasto en vivienda social y reducir impuestos para trabajadores de menores ingresos. También ha planteado que el Estado debe endeudarse para financiar infraestructura y servicios esenciales, incluyendo un programa de cerca de £40 mil millones (uno US$ 54 mil millones) para construcción de viviendas sociales.

“El actual círculo de bajo crecimiento no funciona para los inversionistas”, dijo recientemente a Reuters, defendiendo que una mayor intervención estatal podría incluso mejorar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

Sin embargo, algunas de sus declaraciones encendieron rápidamente la preocupación de los mercados. El año pasado sostuvo que Reino Unido debía “superar esta idea de estar subordinado a los mercados de bonos”, frase que posteriormente aseguró había sido sacada de contexto.

Mercados en Alerta

La sola posibilidad de que Burnham llegue a disputar el liderazgo laborista provocó una inmediata reacción financiera. Los bonos del gobierno británico —los llamados gilts— sufrieron una fuerte caída y sus rendimientos a 10 años saltaron hasta 5,14%, su nivel más alto desde 2008. La libra esterlina también se encaminó a su peor semana frente al dólar desde 2024.

Los inversionistas temen que un eventual gobierno liderado por Burnham implique mayor gasto público, déficits más altos y una expansión de la deuda británica, que ya se encuentra en su nivel más elevado desde la década de 1960 en relación con el tamaño de la economía.

“El temor del mercado es que Burnham sea más inclinado hacia la izquierda y que podamos ver un mayor incremento de los déficits”, señaló Mohit Kumar, estratega de Jefferies. El experto agregó que su escenario base contempla una salida ordenada de Starmer y que Burnham probablemente se convierta en el próximo primer ministro británico.

Ana Andrade, economista de Bloomberg Economics, advirtió que las propuestas del alcalde podrían “poner en mayor riesgo las finanzas públicas”, mencionando entre ellas la posibilidad de reducir impuestos y aumentar el endeudamiento para financiar gasto en defensa.

En el mercado también persiste el trauma de la crisis desatada en 2022 por los planes fiscales sin financiamiento de la ex primera ministra Liz Truss, episodio que provocó un colapso de los bonos británicos y obligó a intervenir al Banco de Inglaterra.

Craig Inches, jefe de tasas de Royal London Asset Management, resumió el nerviosismo del mercado con una advertencia directa: “Burnham tendrá que ser muy amigable con el mercado de gilts en sus comentarios; de lo contrario, el margen fiscal del Reino Unido desaparecerá antes de que llegue al número 10”.

Un camino pedregoso

Pese a su creciente popularidad, el camino de Burnham hacia Downing Street está lejos de estar despejado.

El primer obstáculo es inmediato: necesita conseguir la autorización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista para competir en la elección parcial de Makerfield. A comienzos de este año, la dirección laborista ya le había bloqueado una candidatura en otra elección parcial en Manchester.

Además, Makerfield se perfila como una batalla extremadamente difícil. En las elecciones locales de la semana pasada, Reform UK obtuvo más del 50% de los votos en la zona, muy por encima del 22,7% conseguido por los laboristas. Nigel Farage ya adelantó que su partido “pondrá absolutamente todo en juego” para ganar el distrito.

La amenaza de Reform UK representa uno de los mayores desafíos estructurales para Burnham y el laborismo. El ascenso de Farage ha fragmentado el voto tradicional de izquierda en las zonas industriales del norte de Inglaterra, precisamente el territorio donde Burnham construyó su carrera política.

Dentro del propio Partido Laborista tampoco existe consenso sobre su eventual liderazgo. Aunque figuras como Wes Streeting lo respaldaron públicamente, el ala más cercana a Starmer aún mira con recelo a un dirigente identificado con sectores más izquierdistas del partido.

A ello se suma un desafío más complejo: convencer a los mercados de que su programa económico no pondrá en riesgo la estabilidad fiscal británica. En una economía golpeada por la inflación, el alza de los costos energéticos y una deuda históricamente alta, cualquier señal de expansión fiscal agresiva podría provocar nuevas turbulencias financieras.

Burnham, sin embargo, parece decidido a intentarlo. Tras años construyendo poder desde Manchester, cree que llegó el momento de trasladar su modelo al escenario nacional y disputar el control del Reino Unido.