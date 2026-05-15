Terminaron de revisar los votos en Perú: ¿qué candidatos pasan al balotaje presidencial?

El organismo electoral entregó su veredicto de los comicios del 12 de abril. La segunda vuelta se llevará a cabo el domingo 7 de junio de 2026.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú finalizó este viernes el procesamiento de las resultados de las elecciones generales 2026 realizadas el 12 de abril y dio a conocer quiénes pasaron en la segunda vuelta electoral, agendada para el domingo 7 de junio.

De acuerdo con el conteo actualizado, Keiko Fujimori se mantuvo en el primer lugar con 17,18% de los votos válidos, consolidando su posición en esta etapa del proceso electoral. La líder de Fuerza Popular obtuvo un total de 2.877.678 votos.

En tanto, en el segundo lugar se ubicó Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, con un porcentaje de 12,03%, recibió 2.015.114 votos. De esta manera, Rafael López Aliaga quedó fuera de la contienda electoral con el 11,9% y 1.993.904 votos válidos.

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Sánchez fue la sorpresa en una reñida primera vuelta, donde la diferencia de votos entre el segundo y el tercer lugar fue de 21.210 votos.

El candidato, de 57 años, propone convocar a un referendo para una asamblea constituyente y reemplazar la actual carta magna vigente desde la década de 1990, cuando dirigía el país el fallecido presidente Alberto Fujimori, padre de su rival en la segunda vuelta, argumentando que no ha logrado la igualdad para todos.

Por su parte, Keiko Fujimori, de 50 años, pretende tomar disrancia de las políricas de su padre, Alberto Fujimori, quien era escéptico con los partidos. Esto en un marco donde el mayor escollo que enfrenta su candidatura es el rechazo que aún suscita. Una encuesta de Ipsos Perú en febrero mostró que un 64% "definitivamente" no votaría por Keiko, frente al 70% que opinaba así el año pasado.