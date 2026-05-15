Continuidad y dos opositores de derecha: los candidatos competitivos en la presidencial colombiana

El domingo 31 de mayo un total de 41,4 millones de ciudadanos colombianos podrán participar de la primera vuelta presidencial. De acuerdo con un compilado de cinco encuestas publicadas recientemente, que elaboró el medio digital local Pulzo, entre los 14 postulantes, solo tres son competitivos en la carrera por la segunda vuelta, agendada para el 21 de junio. A la cabeza, y con su paso prácticamente asegurado el balotaje, está Iván Cepeda, abanderado del oficialista Pacto Histórico, que cuenta con el 38,6% de las preferencias.

Más atrás, cinco puntos porcentuales separan a dos candidatos de sensibilidad de derecha. Con 23,2% figura el independiente Abelardo de la Espriella, mientras que con 18,4% está Paloma Valencia, representante de la tienda política Centro Democrático, fundada por el expresidente Álvaro Uribe. “Abelardo es disruptivo, ha ganado opciones a partir de opiniones radicales sobre el Estado, la sociedad, la economía. Paloma ha hecho un proceso, a través de consultas entre candidatos de derecha y centro”, detalla el académico de la Universidad Externado, Rafael Piñeros, quien plantea “el candidato del oficialismo tiene ventaja, a pesar de que puede perder”.

Iván Cepeda: “Mi propuesta es continuar el programa de Petro”

El gobernante Pacto Histórico se juega su continuidad con Iván Cepeda, quien no ha dejado dudas al respecto: “Mi propuesta es continuar el programa de (Gustavo) Petro”, señaló el año pasado a El País, poco después de que se anunciara su candidatura. Su programa, “El Poder de la Verdad”, da cuenta de esa línea programática de izquierda, apostando por una mayor intervención estatal para el fortalecimiento de una industria nacional, una agenda redistributiva sobre la base de una reforma tributaria para aumentar impuestos a grandes patrimonios, dividendos y sectores de mayores ingresos, y un aumento del gasto público en salud, educación y programas sociales. En materia previsional apoya la reforma planteada por Petro, que busca ampliar el componente público administrado por Colpensiones, en desmedro de la capitalización individual. En lo laboral, apuesta por fortalecer sindicatos, aumentar la estabilidad contractual y limitar la subcontratación. Filósofo de profesión, con una especialización en Derecho Internacional Humanitario, Cepeda cobró notoriedad en Colombia como facilitador del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). Como senador, ha seguido ligado a los procesos que buscan poner fin a la violencia en el país, siendo considerado como el arquitecto de la estrategia gubernamental conocida como paz total, que apunta a cerrar simultáneamente conflictos armados y de redes criminales mediante negociaciones políticas, sometimiento judicial y acuerdos territoriales, en lugar de privilegiar la vía militar.