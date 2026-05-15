Continuidad y dos opositores de derecha: los candidatos competitivos en la presidencial colombiana
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El domingo 31 de mayo un total de 41,4 millones de ciudadanos colombianos podrán participar de la primera vuelta presidencial. De acuerdo con un compilado de cinco encuestas publicadas recientemente, que elaboró el medio digital local Pulzo, entre los 14 postulantes, solo tres son competitivos en la carrera por la segunda vuelta, agendada para el 21 de junio. A la cabeza, y con su paso prácticamente asegurado el balotaje, está Iván Cepeda, abanderado del oficialista Pacto Histórico, que cuenta con el 38,6% de las preferencias.
Más atrás, cinco puntos porcentuales separan a dos candidatos de sensibilidad de derecha. Con 23,2% figura el independiente Abelardo de la Espriella, mientras que con 18,4% está Paloma Valencia, representante de la tienda política Centro Democrático, fundada por el expresidente Álvaro Uribe. “Abelardo es disruptivo, ha ganado opciones a partir de opiniones radicales sobre el Estado, la sociedad, la economía. Paloma ha hecho un proceso, a través de consultas entre candidatos de derecha y centro”, detalla el académico de la Universidad Externado, Rafael Piñeros, quien plantea “el candidato del oficialismo tiene ventaja, a pesar de que puede perder”.
Iván Cepeda: “Mi propuesta es continuar el programa de Petro”
El gobernante Pacto Histórico se juega su continuidad con Iván Cepeda, quien no ha dejado dudas al respecto: “Mi propuesta es continuar el programa de (Gustavo) Petro”, señaló el año pasado a El País, poco después de que se anunciara su candidatura.
Su programa, “El Poder de la Verdad”, da cuenta de esa línea programática de izquierda, apostando por una mayor intervención estatal para el fortalecimiento de una industria nacional, una agenda redistributiva sobre la base de una reforma tributaria para aumentar impuestos a grandes patrimonios, dividendos y sectores de mayores ingresos, y un aumento del gasto público en salud, educación y programas sociales.
En materia previsional apoya la reforma planteada por Petro, que busca ampliar el componente público administrado por Colpensiones, en desmedro de la capitalización individual. En lo laboral, apuesta por fortalecer sindicatos, aumentar la estabilidad contractual y limitar la subcontratación.
Filósofo de profesión, con una especialización en Derecho Internacional Humanitario, Cepeda cobró notoriedad en Colombia como facilitador del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). Como senador, ha seguido ligado a los procesos que buscan poner fin a la violencia en el país, siendo considerado como el arquitecto de la estrategia gubernamental conocida como paz total, que apunta a cerrar simultáneamente conflictos armados y de redes criminales mediante negociaciones políticas, sometimiento judicial y acuerdos territoriales, en lugar de privilegiar la vía militar.
Abelardo de la Espriella: “Defiendo la vida, libertad, familia, propiedad privada y autoridad del Estado”
Como “el Milei colombiano” se ubica con facilidad en redes sociales a Abelardo de la Espriella, el candidato outsider de las presidenciales colombianas, quien ha ido subiendo en las encuestas hasta convertirse en el más probable rival de Cepeda en el balotaje. Las comparaciones con el líder argentino no provienen solo de su estridencia performática, sino que también por sus rasgos libertarios en lo económico y conservadores en lo social.
Bajo el eslogan “Firme por la Patria”, el acérrimo crítico de Gustavo Petro ha sido claro al señalar sus ideales políticos: “Yo defiendo la vida, la libertad, la familia, la propiedad privada y la autoridad del Estado”. Asimismo, plantea que “la seguridad nacional debe garantizarse tanto con las armas de la República como con la fuerza de las leyes”, contrastando con la mirada de Cepeda.
Bajo el diagnóstico de un “Estado obeso”, el abogado penalista propone eliminar ministerios y entidades públicas, algunos de los cuales considera “capturados por el activismo político”. Por esa vía pretende recortar el gasto, mientras busca aumentarlo en defensa y policías.
Desde un enfoque promercado, ha criticado las reformas del gobierno, por considerar que castigan la inversión y el emprendimiento. Propone, en cambio, bajar impuestos corporativos para incentivar el crecimiento, empleo y la llegada de capitales. La simplificación regulatoria es otra de sus prioridades, apuntando a eliminar permisología en minería, energía, infraestructura y agroindustria.
Paloma Valencia: “Ningún gobierno puede organizar la seguridad si EEUU no nos ayuda”
“Una mujer valiente en la defensa de las ideas democráticas”, que “nunca ha claudicado en la defensa de la empresa privada y de la seguridad”. Así describe el expresidente Álvaro Uribe a Paloma Valencia, la abanderada del derechista Centro Democrático y su delfín político. El ideario uribista cala en todo el programa de la actual senadora, marco en el cual la seguridad, con la cooperación de Washington, son una prioridad. “Ningún gobierno colombiano puede organizar el tema de la seguridad si Estados Unidos no nos ayuda”, dijo recientemente en un acto de campaña, recordando el Plan Colombia de la década del 2000, cuando ambos países coordinaron políticas antinarcóticos y contrainsurgentes. En es marco, la abogada y escritora ha criticado la estrategia del gobierno: “La paz total terminó fortaleciendo a los criminales y debilitando a la fuerza pública”.
En economía también critica a Petro, planteando que su gobierno “ha generado desconfianza en quienes producen y generan empleo” y que no corresponde “seguir destruyendo los sectores que sostienen la economía colombiana”. Desde su punto de vista “la transición energética no puede hacerse destruyendo la economía”, planteando el fortalecimiento de las industrias del petróleo, gas, carbón, la minería y la agroindustria.
Además, propone reducir la carga tributaria de las empresas, así como otorgar estabilidad en la materia. También ha puesto sobre la mesa la implementación de incentivos a la inversión y al empleo.
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