Trump y su comitiva empresarial celebran cumbre con Xi Jinping en Beijing

Trump le dijo a Xi que era “un honor” que sostuvieran la relación más larga entre un Presidente de China y uno de EEUU. Fotos: Reuters

El tono del intercambio entre los líderes de las dos potencias fue positivo. Aunque no hubo grandes anuncios comerciales, se anticipó la creación de una junta para agilizar inversiones.

En el Gran Palacio del Pueblo, frente a frente, sostuvieron un diálogo las delegaciones de China y Estados Unidos este jueves. En el intercambio que se hizo público entre sus respectivos líderes solo hubo buenas palabras.

“Siempre he creído que nuestros intereses comunes son mayores que nuestras diferencias. El éxito de cada uno representa una oportunidad para el otro. La estabilidad de las relaciones entre China y EEUU es beneficiosa para el mundo. La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas”, señaló Xi Jinping.

Luego fue el turno de Donald Trump: “Usted y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. De hecho, es la relación más larga que han tenido nuestros dos países entre un Presidente y otro, y eso para mí es un honor. Hemos tenido una relación fantástica (...) Vamos a tener un futuro fantástico juntos. Tengo un enorme respeto por China y por el trabajo que usted ha hecho”.

El claro esfuerzo por dar cuenta de un encuentro amistoso fue respaldado por “los mejores empresarios del mundo”, como catalogó el mandatario a los CEO que lo acompañaron al otro lado del Pacífico.

Las reuniones entre ambos líderes “salieron bien”, dijo el presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, añadiendo que Xi y Trump fueron “increíbles”. Mientras que el líder de SpaceX y Tesla, Elon Musk, alcanzó a señalar a los periodistas que estaban ocurriendo “muchas cosas buenas”.

Y es que Xi entregó un mensaje que dejó contenta a la comitiva empresarial, conformada por un total de 17 CEO. Tras ser presentados por el mandatario estadounidense, Xi indicó: “China da la bienvenida a una cooperación mutuamente beneficiosa más sólida con Estados Unidos y cree que las empresas estadounidenses tendrán perspectivas aún más amplias en China”, agregando que las puertas de su país “solo se abrirán cada vez más”.

Parte de los CEO que acompañaron a Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Foto: Reuters

Diálogo valorado con algunos resultados

El encuentro fue seguido por el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Es muy importante, por supuesto, que las dos mayores economías del mundo mantengan un diálogo al más alto nivel”, dijo este jueves la vocera del organismo, Julie Kozack, en una rueda de prensa donde se le consultó al respecto. “Sin duda, acogemos con satisfacción el hecho de que exista un diálogo constructivo entre los dos países. Cualquier cosa que contribuya a reducir las tensiones comerciales y la incertidumbre es positiva para ambas grandes economías y, por supuesto, también para la economía mundial”, agregó.

Aunque no hubo abundantes resultados en términos de anuncios de grandes compras e inversiones, como suele ocurrir en las gestiones bilaterales de la administración Trump, sí se sacaron algunas cosas en limpio, mientras resta por conocer lo que ocurra este viernes, el último día de la visita oficial.

El mismo mandatario informó que el gigante asiático se comprometió con la compra de 200 aviones de Boeing. Lo que no dejó satisfecho al mercado, que esperaba que fueran 300, por lo que la acción de la compañía cayó 4,73%.

Aunque trascendió que, en el marco de la cumbre, se había autorizado la venta de chips H200 de Nvidia a Alibaba y Tencent, Bessent dijo que no estaba al tanto.

Sí hubo novedades en la relación económica a nivel de gobierno. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también parte de la comitiva, informó que ambos países están discutiendo un mecanismo para agilizar algunas inversiones. Para ello, trabajarán en una “Junta de Inversiones” dirigida al intercambio “en sectores no críticos y en aquellos cuya producción no buscamos relocalizar”.Irán y Taiwán

La guerra en Medio Oriente se hizo parte del diálogo. “Al Presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo”, comentó Trump en un contacto con Fox News, agregando que el líder chino se ofreció a prestar ayuda, además de señalar que “no les va a dar equipo militar” a Irán.

Aunque Bessent dijo que Taiwán está presente en toda comunicación con China, lo cierto es que Trump no se refirió al respecto.

Eso sí, previo al encuentro entre los mandatarios, la agencia de noticias Xinhua consignó que Xi señaló: “La cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. Si no se maneja adecuadamente, ambos países podrían enfrentarse o incluso entrar en conflicto, lo que llevaría a una situación sumamente peligrosa en el conjunto de las relaciones entre China y Estados Unidos”, se refirió al respecto.

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