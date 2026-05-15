Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Trump y su comitiva empresarial celebran cumbre con Xi Jinping en Beijing

El tono del intercambio entre los líderes de las dos potencias fue positivo. Aunque no hubo grandes anuncios comerciales, se anticipó la creación de una junta para agilizar inversiones.

Por: F. Guerrero y F. Arancibia

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Trump Xi Jinping China Estados Unidos acuerdo comercial inversiones
<p>Trump le dijo a Xi que era “un honor” que sostuvieran la relación más larga entre un Presidente de China y uno de EEUU. Fotos: Reuters</p>

Trump le dijo a Xi que era “un honor” que sostuvieran la relación más larga entre un Presidente de China y uno de EEUU. Fotos: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Los contrastes en los resultados de la banca privada: utilidades muestran desempeños dispares a abril
2
Economía y Política

¿Efecto ley miscelánea? Cambios tributarios impulsan un aumento de las consultas por traspaso de patrimonio vía donaciones
3
Empresas

Gobierno designa nuevos directores de Codelco: Bernardo Fontaine asumirá como presidente del directorio
4
Empresas

Director ejecutivo del SEA aprueba su primer proyecto interregional: parque eólico de US$ 500 millones de firma ligada al grupo Angelini
5
Mercados

Acción del Banco de Chile se dispara más de 5% y cierra su mejor sesión en años tras fuerte mejora del retorno de capital en abril
6
Empresas

Codelco al rojo tras auditoría por producción: descargos de ejecutivos apuntarían a uso de norma interna que permite excepciones
7
Empresas

Chile enfrenta déficit de infraestructura por US$ 252 mil millones y transporte concentra mayores necesidades
8
Empresas

Gustavo González y llegada de supermercados Cugat a Europa: “Existe un plan inicial de cuatro salas en Cataluña”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete