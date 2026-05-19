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Revés de Trump en el Senado: con votos republicanos aprueban medida contra la guerra en Irán

Aunque se trata de una definición preliminar, lo zanjado este martes por la cámara alta abre paso a una votación final sobre una resolución que busca poner fin a las hostilidades.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 19 de mayo de 2026 a las 17:57 hrs.

Estados Unidos Trump guerra Irán Senado medio oriente
<p>Revés de Trump en el Senado: con votos republicanos aprueban medida contra la guerra en Irán</p>

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