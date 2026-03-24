WOM concluye el 2025 con tímida alza de 2,1% en sus ingresos totales, pero mejora perfil financiero y crece en clientes
“Cerramos el año superando nuestras proyecciones y cumpliendo con nuestros objetivos para 2025", dijo el CEO de la firma, Chris Bannister.
Noticias destacadas
"Todos los KPI principales se estabilizaron con una mejora interanual sostenida". Así se lee en la presentación de resultados de WOM Chile, que concluyó 2025 con una tímida alza en ingresos de 2,1% respecto al año previo, sumando $ 646.600 millones, pero mejorando su perfil financiero y creciendo en número de clientes.
En el periodo, el Ebitda ajustado ascendió a $ 247.500 millones, una mejora de 3,7% respecto de 2024, al tiempo que recuperaron clientes en móviles, los que llegaron a 86.055 a fines de 2025. La firma destacó que los usuarios de telefonía móvil de postpago crecieron 7,1% entre octubre y diciembre último, "lo que supone nuestro sexto trimestre consecutivo de altas netas positivas de clientes" en este segmento, dijo la compañía.
Chris Bannister, CEO de WOM Chile, destacó que “cerramos el año superando nuestras proyecciones y cumpliendo con nuestros objetivos para 2025. Este desempeño refleja el continuo crecimiento en trimestres anteriores, una operación más eficiente y una disciplina financiera muy clara, que nos permite enfrentar un 2026 con una sólida posición financiera”.
Cuarto trimestre
En el último cuarto del año 2025, el Ebitda ajustado creció 5,3% interanual, totalizando $ 62.865 millones, "impulsado por un positivo desempeño comercial y la mejora continua del margen de contribución en los segmentos de servicios y terminales", dijo WOM. En tanto, el margen Ebitda ajustado alcanzó un 36,8% en el cuarto trimestre de 2025, versus el 36,2% registrado el mismo periodo de 2024.
La compañía resaltó la "importante mejora en el perfil financiero de la compañía, producto de la disminución de su deuda neta en un 47% al cierre del cuarto trimestre de 2025, en comparación con diciembre de 2024".
Esto permitió alcanzar un apalancamiento estable de 3,1x Ebitda ajustado, una mejora significativa frente al 6,0x del mismo periodo del año anterior. "Estos avances, confirman una estructura de capital simplificada y sin vencimientos de deuda hasta 2031", detalló WOM.
“Los resultados del cuarto trimestre confirman nuestra solidez como compañía. Contamos con una base financiera robusta, un equipo fortalecido y una marca que ha recuperado el vínculo con las personas. Gracias al despliegue de más de 6.300 antenas propias en 10 años, hoy brindamos conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, contando siempre con el respaldo y reconocimiento de nuestros clientes”, destacó Chris Bannister.
Agrega también: “cerramos el año superando nuestras proyecciones y cumpliendo con nuestros objetivos para 2025. Este desempeño refleja el continuo crecimiento en trimestres anteriores, una operación más eficiente y una disciplina financiera muy clara, que nos permite enfrentar un 2026 con una sólida posición financiera”.
A estos hitos financieros, se suma el cumplimiento del 100% de las localidades obligatorias adjudicadas en el marco del Proyecto 5G, que ya cuentan con la autorización por parte de Subtel para brindar acceso a conectividad en los sectores más extremos de Chile, como son: el Archipiélago de Juan Fernández, La Antártica, Rapa Nui, Caleta los Pozos, Tierra del Fuego, entre otros. Con más de 6.300 antenas propias, WOM se posiciona como uno de los operadores con mayor cobertura a nivel nacional, dijo la empresa.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ministro Poduje instruye desistimiento de millonaria expropiación de Club Hípico de Punta Arenas como parte del Plan de Ajuste Fiscal
En el proceso iniciado en la administración Boric se había fijado una indemnización de US$ 22,7 millones, pero el propietario busca al menos US$ 53,8 millones. “Lamentamos que el Sr. ministro cometa un error de interpretación, de manera de acelerar indebidamente un proceso”, dijo el abogado de la empresa tras la solicitud de retención del pago provisional.
Emprendedora peruana premiada por la NASA llega a Start-Up Chile con sus agentes de IA minera
Melissa Amado, CEO de Genius Mining AI, ya ejecuta proyectos con BHP Escondida y Gold Fields en Chile. Su startup apunta a resolver un dolor que le cuesta US$ 400 millones anuales a la industria.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete