WOM concluye el 2025 con tímida alza de 2,1% en sus ingresos totales, pero mejora perfil financiero y crece en clientes

“Cerramos el año superando nuestras proyecciones y cumpliendo con nuestros objetivos para 2025", dijo el CEO de la firma, Chris Bannister.

"Todos los KPI principales se estabilizaron con una mejora interanual sostenida". Así se lee en la presentación de resultados de WOM Chile, que concluyó 2025 con una tímida alza en ingresos de 2,1% respecto al año previo, sumando $ 646.600 millones, pero mejorando su perfil financiero y creciendo en número de clientes.

En el periodo, el Ebitda ajustado ascendió a $ 247.500 millones, una mejora de 3,7% respecto de 2024, al tiempo que recuperaron clientes en móviles, los que llegaron a 86.055 a fines de 2025. La firma destacó que los usuarios de telefonía móvil de postpago crecieron 7,1% entre octubre y diciembre último, "lo que supone nuestro sexto trimestre consecutivo de altas netas positivas de clientes" en este segmento, dijo la compañía.

Chris Bannister, CEO de WOM Chile, destacó que “cerramos el año superando nuestras proyecciones y cumpliendo con nuestros objetivos para 2025. Este desempeño refleja el continuo crecimiento en trimestres anteriores, una operación más eficiente y una disciplina financiera muy clara, que nos permite enfrentar un 2026 con una sólida posición financiera”.

Cuarto trimestre

En el último cuarto del año 2025, el Ebitda ajustado creció 5,3% interanual, totalizando $ 62.865 millones, "impulsado por un positivo desempeño comercial y la mejora continua del margen de contribución en los segmentos de servicios y terminales", dijo WOM. En tanto, el margen Ebitda ajustado alcanzó un 36,8% en el cuarto trimestre de 2025, versus el 36,2% registrado el mismo periodo de 2024.

La compañía resaltó la "importante mejora en el perfil financiero de la compañía, producto de la disminución de su deuda neta en un 47% al cierre del cuarto trimestre de 2025, en comparación con diciembre de 2024".

Esto permitió alcanzar un apalancamiento estable de 3,1x Ebitda ajustado, una mejora significativa frente al 6,0x del mismo periodo del año anterior. "Estos avances, confirman una estructura de capital simplificada y sin vencimientos de deuda hasta 2031", detalló WOM.

“Los resultados del cuarto trimestre confirman nuestra solidez como compañía. Contamos con una base financiera robusta, un equipo fortalecido y una marca que ha recuperado el vínculo con las personas. Gracias al despliegue de más de 6.300 antenas propias en 10 años, hoy brindamos conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, contando siempre con el respaldo y reconocimiento de nuestros clientes”, destacó Chris Bannister.

Agrega también: “cerramos el año superando nuestras proyecciones y cumpliendo con nuestros objetivos para 2025. Este desempeño refleja el continuo crecimiento en trimestres anteriores, una operación más eficiente y una disciplina financiera muy clara, que nos permite enfrentar un 2026 con una sólida posición financiera”.

A estos hitos financieros, se suma el cumplimiento del 100% de las localidades obligatorias adjudicadas en el marco del Proyecto 5G, que ya cuentan con la autorización por parte de Subtel para brindar acceso a conectividad en los sectores más extremos de Chile, como son: el Archipiélago de Juan Fernández, La Antártica, Rapa Nui, Caleta los Pozos, Tierra del Fuego, entre otros. Con más de 6.300 antenas propias, WOM se posiciona como uno de los operadores con mayor cobertura a nivel nacional, dijo la empresa.