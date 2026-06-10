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Tecnología DNS y mesa público-privada: Subtel propone hoja de ruta para bloqueo efectivo de apuestas online

Tras ser oficiada, este miércoles la subsecretaría entregó su propuesta técnica para que las las telcos bloqueen los sitios ilegales en Chile.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

SCJ Casinos delitos Subtel Catalina Vicuña
<p>Tecnología DNS y mesa público-privada: Subtel propone hoja de ruta para bloqueo efectivo de apuestas online</p>

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