Tecnología DNS y mesa público-privada: Subtel propone hoja de ruta para bloqueo efectivo de apuestas online

Tras ser oficiada, este miércoles la subsecretaría entregó su propuesta técnica para que las las telcos bloqueen los sitios ilegales en Chile.

A cinco días de que la Corte de Apelaciones le llamara la atención a la Subsecretaría de Telecomunicaciones –a través de un oficio– para que esta emitiera a tiempo su propuesta técnica para que empresas de telecomunicaciones bloqueen sitios de apuestas online declaradas –por este mismo tribunal– como ilegales en Chile; este miércoles la entidad liderada por Romina Garrido cumplió con el plazo e hizo entrega de su informe.

En él, la Subtel propuso un mecanismo para que las principales telcos (como ClaroVTR, WOM, Entel, Movistar y GTD) puedan cumplir efectivamente con el fallo emitido en 2025 por la Corte Suprema, en el que –en respuesta a un recurso presentado por Lotería de Concepción– el máximo tribunal declaró que las teleoperadoras “no pueden transmitir ni promover juegos de azar, salvo que (los sitios) acrediten autorización legal y de la autoridad administrativa”.

¿Qué recomendó la Subtel? Primero, despejó y alertó que hoy no existiría un mecanismo técnico único que pueda considerarse “universalmente idóneo” para realizar un bloqueo de todos los casos ni que garantice, por sí solo, la imposibilidad absoluta de evasión.

Por tanto, sugirió que la medida técnica debe venir acompañada de un procedimiento específico y actualizable, de varias etapas, que contemple una colaboración entre diferentes actores, como la Superintendencia de Casinos de Juego, las telcos y la misma Subtel. Esto, argumentó, con el objetivo de “reducir los riesgos de afectación de derechos de usuarios y terceros”.

Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones.

La tecnología más idónea: DNS

Tras desglosar una serie de ventajas y desventajas con respecto a mecanismos de bloqueo utilizados en diferentes partes del mundo para realizar bloqueos de sitios, como DNS (Domain Name System), SNI (Server Name Indication) o DPI (Deep Packet Inspection); la Subtel concluyó que el mejor para este caso es el primero, el bloqueo por DNS.

Su principal ventaja, explicó, “consiste en que se dirige a dominios o subdominios determinados, por lo que presenta un alto grado de especificidad y un menor riesgo relativo de sobrebloqueo, minimizando una eventual afectación de derechos de terceros”.

Una mesa público-privada

Puesto que la tecnología mencionada puede presentar riesgos de evasión, la entidad liderada por Garrido sugirió aplicarla de la mano con un procedimiento de coordinación público-privada.

En concreto, propuso un sistema de cinco etapas: la identificación de los dominios a bloquear que podría, por ejemplo, realizar Lotería de Concepción; la posterior validación de los antecedentes de parte de la Superintendencia de Casinos de Juego; la entrega de instrucción de parte de la Subtel a los proveedores de acceso a internet de la nómina; el bloqueo de parte de los ISP dentro de los plazos y en la forma que finalmente se establezca; y, finalmente, una actualización y revisión permanente de este listado.

El procedimiento, acotó, debería también considerar la corrección para los casos en que se advierta error en la identificación del sitio.

A juicio del organismo, esta propuesta permitiría compatibilizar el cumplimiento efectivo de la sentencia con los principios de neutralidad de la red, protección de datos, ciberseguridad y prevención del sobrebloqueo. Ahora, queda la puerta abierta para que el tribunal de el vamos oficial e instruya (o no) el bloqueo bajo estas medidas sugeridas por Subtel.