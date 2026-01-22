Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

La denuncia de Jorge Yarur ante la Contraloría por incumplimientos a la ley “Cholito” sobre el comercio y criaderos de mascotas

Yarur denuncia que hoy el Estado no cuenta con información oficial, consolidada y confiable sobre cuántos criaderos existen, dónde operan ni qué volumen económico mueven.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 23 de enero de 2026 a las 08:00 hrs.

<p>La denuncia de Jorge Yarur ante la Contraloría por incumplimientos a la ley “Cholito” sobre el comercio y criaderos de mascotas</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Cuáles son los colegios con más alumnos seleccionados para entrar a la PUC este 2026
2
Coffee break

Las normas de retiro y el almuerzo de socios con sabor a despedida en Barros & Errázuriz, el bufete cofundado por Fernando Barros
3
Coffee break

Los otros banqueros que aterrizan en el control de Primus
4
Coffee break

El lío sin fin entre los hermanos Pamela y Marcos Hites, ahora afectado por una muerte
5
Coffee break

Matte, Pavez, Eluchans: los empresarios que estarán en la Regata Chiloé 2026
6
Coffee break

La denuncia de Jorge Yarur ante la Contraloría por incumplimientos a la ley “Cholito” sobre el comercio y criaderos de mascotas
7
Coffee break

Propósito y manejo del ego: las temáticas que Kast le pidió a Marian Rojas Estapé que presentara ante su equipo
8
Coffee break

Nicolás Ibáñez desecha Parque Pümpin y lo convierte en caso de estudio

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud
Alcalde de Vicuña respalda planes de dueño de Rosa Agustina para multimillonario proyecto inmobiliario en la comuna: “Lo esperamos con los brazos abiertos”
Empresas

Alcalde de Vicuña respalda planes de dueño de Rosa Agustina para multimillonario proyecto inmobiliario en la comuna: “Lo esperamos con los brazos abiertos”

A inicios de mes, en una entrevista con DF Regiones, el empresario turístico-inmobiliario Humberto Ríos señaló su interés en ubicar su ansiado proyecto "Villa Agustina", un gran centro residencial para adultos mayores, en la capital de la provincia de Elqui, comentarios que de inmediato encontraton acogida en el edil, quien a través de este medio buscó contactarse con el dueño del holding.

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete