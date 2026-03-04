Tricot cierra un positivo 2025 impulsado por su negocio de moda
Los ingresos del retailer escalaron un 13,2% durante el año; mientras que las utilidades incrementaron un 15,8%.
En la tarde del pasado martes, Empresas Tricot presentó sus resultados al cierre de 2025. De acuerdo con su reporte, en el período los ingresos del retailer alcanzaron los $ 269.267 millones, es decir un alza de 13,2% respecto al año anterior.
En su análisis de resultados Tricot explicó que el alza se explica por una propuesta comercial consistente, una robusta posición de stock para enfrentar el trimestre de mayor demanda y una ejecución alineada con la estrategia de moda a bajo precio en el segmento retail.
A esto se le suma un crecimiento sostenido de su cartera financiera en los últimos trimestres.
Sus utilidades, en tanto, escalaron un 15,8% durante 2025, cerrando el año en $ 20.026 millones.
“Este desempeño se logra dentro de un entorno macroeconómico que aún se encuentra en proceso de recuperación y en un contexto altamente competitivo, marcado por ajustes relevantes en la industria”, recalcó el retailer.
Tricot, además, agregó que las inversiones realizadas por la compañía en los últimos años, con foco en desarrollos tecnológicos avanzados y orientadas a fortalecer las capacidades logísticas y de operación en tiendas, ha permitido sostener y mantener este crecimiento, lo que además ha facilitado la gestión y un incremento relevante en el volumen de unidades.
