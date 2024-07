Los chilenos tras la llegada de la cadena brasileña de açaí Oakberry y su acelerado plan de expansión

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La cadena brasileña Oakberry, que ofrece batidos y bowls en base al açaí -una fruta proveniente de la región amazónica famosa por sus altas propiedades antioxidantes-, alista un potente plan de expansión en Chile a través de una master franquicia, manejada por la sociedad local Oak Latam.

El conglomerado opera más de 700 locales en 40 países y, a principios de año, BTG se convirtió en accionista con la inyección de US$ 66 millones.

En Chile, los dueños de la master franquicia Oak Latam son el exgerente general de Drake Food Service International (el negocio de restaurantes de Nicolás Ibáñez), Ignacio Astete, actualmente radicado en Miami; el inversionista inmobiliario Cristián Labra, además de Sebastián Segura, quien está ligado a la empresa de software para restaurantes Toteat, la plataforma de Delivery Mercat y el restaurante Tanaka -en conjunto con Labra- y Verónica Sastre, cofundadora de Printotal. La sociedad debutó en el mercado local con dos locales: en el centro comercial MUT y en la zona de Alonso de Córdova.

“El proyecto busca contar con más de 30 tiendas en Santiago y regiones del país dentro de los próximos cinco años, apuntando a tener 10 locales operativos para fines de 2024”, explicó el gerente en Chile, Nicolás Aldunate.

Si bien a nivel internacional la marca ha desarrollado un formato dentro de tiendas de conveniencia, su expansión en el país está enfocada en el desarrollo de ubicaciones propias en centros comerciales y strip centers para aumentar su cobertura.

La empresa Asesorías e Inversiones AMF, liderada por sus socios Marcelo Carrere y Francisca Acuña, está representando a Oakberry en la búsqueda de las nuevas ubicaciones a nivel local.

Porque la master franquicia va por más: el plan quinquenal de la sociedad considera abrir más de 50 tiendas en Chile y Centroamérica (en países como Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala). Esta última operación está a cargo del exDrake Food Service, Gabriel Solera. “El desarrollo contempla capital propio y desarrollo a través de subfranquicia, siendo un modelo que ha probado ser muy atractivo debido a su bajo costo de entrada, baja complejidad operacional y atractivos plazos de retorno de inversión”, sostuvo Aldunate.

Los orígenes

Oakberry es una marca brasileña de açaí que debutó en un mall en la ciudad de Sao Paulo en 2016, con una inversión de US$ 60 mil. La compañía se centra en un modelo de negocio de esencia take away (para llevar), donde la experiencia del cliente es tener un producto rápido, saludable y nutritivo.

Tras su expansión en Brasil, la firma comenzó a crecer vía el modelo de franquicias y se ha expandido por el mundo: ya tiene presencia en el mercado árabe, China, EEUU, Europa y, ahora, Sudamérica.

Pese a su corta vida, la compañía es parte de eventos deportivos como el US Open, la Fórmula 1, el World Surf League, entre otros.

“Acá también queremos explotar esta faceta de la marca, que siempre impulsa y fomenta la realización de actividades deportivas y la vida sana en general”, adelantó Nicolás Aldunate.