Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

El duro análisis de Bloomberg al difícil legado de Boric en Chile: del triunfo histórico al desencanto

Ganarse a los votantes parece más difícil que nunca, donde las encuestas apuntan a una división casi igualitaria del apoyo a la candidata comunista, Jeannette Jara, y al ultraconservador José Antonio Kast, favoritos para sucederlo al frente de un país que hasta hace poco era el preferido de los inversionistas, indicó el medio.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 20 de agosto de 2025 a las 08:10 hrs.

Gabriel Boric elecciones presidenciales Jeannette Jara José Antonio Kast Evelyn Matthei
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Internacional

Grandes fabricantes de productos de cobre en EEUU suben sus precios incluso después del respiro arancelario de Trump
2
Economía y Política

El duro análisis de Bloomberg al difícil legado de Boric en Chile: del triunfo histórico al desencanto
3
Mercados

Pionero, el fondo emblema de Moneda Patria, sale a la caza de los inversionistas retail
4
Mercados

Altos patrimonios chilenos aumentan inversiones en Estados Unidos para obtener visa de residencia
5
Internacional

Anglo American sufre duro golpe tras la cancelación de acuerdo por US$ 3.800 millones con Peabody
6
Mercados

España, México y Uruguay se posicionan en el radar de los family offices chilenos
7
Economía y Política

¿Repercusiones de la fusión con Security? El economista Sebastián Senzacqua deja BICE Inversiones
8
Economía y Política

Jara renuncia a un impuesto al patrimonio y al fin de las AFP, pero mantiene negociación ramal
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete