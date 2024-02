Incendios forestales: Senapred pide evacuar sectores de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana y presidente Boric convoca a Cogrid

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Casi una decena de incendios forestales se han desatado en la región de Valparaíso durante la tarde de este viernes. Frente a ello, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, decretó alerta roja en varios sectores de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

En las últimas horas pidió la evacuación de Villa Hermosa, Villa Dulce, Canal Beagle, El Olivar, Achupallas, Villa Independencia, Jardín Botánico, Villa Rukán y Reñaca Alto, en Viña. Mientras solicitó la evacuación los sectores de Los Pinos, Colinas de Oro, Teniente Serrano, Calichero, Pompeya, Canal Chacao, Los Lunes, Villa Olímpica y Población Argentina en la comuna de Quilpué. Lo mismo para los sectores de Quebrada Escobares y Fundo El Rincón en la comuna de Villa Alemana.



De acuerdo a reportes de usuarios en redes sociales, señalan que en algunos sectores habrían cortes de energía, mientras el metro de Valparaíso decidió suspender el servicio, debido a que se habrían visto afectadas algunas vías producto del siniestro. Por su parte, Turbus también anunció la suspensión temporal de todos sus viajes a la Región de Valparaíso.

Respecto de la extensión de los incendios, hasta el momento Senapred contabiliza cerca de 600 hectáreas afectadas: 480 hectáreas ubicadas en el complejo Las Tablas – Reserva Lago Peñuelas, 80 hectáreas entre las comunas de Quilpué y Villa Alemana, otras 5 hectáreas en Camino Las Docas (Valparaíso).

Pasadas las 20 horas, el presidente de la República, Gabriel Boric se pronunció respecto de los incendios forestales en el centro y sur del país. "Tenemos todas nuestras fuerzas desplegadas en el combate a los incendios forestales en la zona centro y sur del país. Además he instruido a la Ministra del Interior, Carolina Tohá que realice un COGRID (Comité de Gestión del Riesgo de Desastres) nacional mañana sábado a las 8.00 am con autoridades para hacer frente a la situación". Asimismo, hizo un llamado a la población a seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes y no exponerse a riesgos innecesarios.

En desarrollo...