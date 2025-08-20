Gobierno le pide la renuncia al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela en medio de polémica por lista única parlamentaria

El periodista era el único ministro de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), tienda que optó por no sumarse al pacto parlamentario oficialista.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, le pidió la renuncia al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, una de las consecuencias de la fallida lista única parlamentaria del oficialismo.

Esto, ya que el exsecretario de Estado es el único militante en el gabinete de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), tienda que se descolgó del acuerdo de la lista de Unidad por Chile y que finalmente inscribió su propio pacto al margen de las otras fuerzas del oficialismo.

Valenzuela, según distintas fuentes, ya comunicó a su equipo su salida de la cartera y ya abandonó el edificio del Ministerio de Agricultura.

El diputado de la FRVS, Jaime Mulet, quien fuera promotor de una segunda lista en el oficialismo, salió al paso de las informaciones, señalando que hasta ahora "le doy el valor de trascendido y sería una gran torpeza de parte del Gobierno sacar a un ministro con una gran trayectoria (…) y dañaría la candidatura de Jeannette Jara”.

El legislador enfatizó en la lealtad que el partido ha mostrado hacia el Gobierno siempre y “de buena fe”, por lo que no cree que esto sea así.



De ser así, sería como consecuencia de una decisión política del partido, dijo Mulet, lo que no correspondería. Sin embargo, asegura que “no tengo información” confirmada.

No obstante, dice que espera hablar con Valenzuela y defendió el derecho del partido a levantar una segunda lista y a incluir en ella a quien estime, advirtiendo que en el caso del diputado Miguel Ángel Calisto, es independiente y no de oposición.

Mientras que la senadora Alejandra Sepúlveda (exFRVS) señaló que “acabo de hablar con el ministro del Interior y me ha dicho que esta es una prerrogativa del Presidente”; no obstante, también planteó que si le hubieran preguntado a ella hubiera opinado que “no era el minuto ni la oportunidad".

Ante el argumento que ha trascendido respecto de la petición de renuncia de Valenzuela, en el oficialismo aclaran que no se debería a que haya optado por levantar una segunds lista, sino a que no se haya cumplido el compromiso de que la segunda llevaría candidatos en algunas partes del país; sin embargo levantaron opciones en todo Chile, lo que haría perder a los menos dos o tres puntos al oficialismo, calculan.

En tanto, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, fue consultada por la salida de Valenzuela del Gobierno, a lo que se limitó a señalar que “es una decisión propia del Presidente de la República y en eso, todos pueden tener opinión, pero nadie se puede meter, porque es una decisión privativa de los Presidentes”.

La Moneda confirma salida de Valenzuela

Pasadas las 18:00 horas la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia informó que el Presidente Gabriel Boric "ha aceptado la renuncia del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela Van Treek y agradece el compromiso y trabajo desempeñado".

Asimismo, se informa que asume la subrogancia del cargo el actual subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz.