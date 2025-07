Tras el intenso debate en Frutillar, ahora Kast y Jara se enfrentan ante camioneros sobre estado de excepción, impuestos a combustibles y negociación ramal

Un nuevo debate entre candidatos presidenciales reunió a la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, y al de Republicanos, José Antonio Kast, quienes enfrentaron propuestas en la celebración del Día del Camionero centradas en seguridad, estado de excepción en la Macrozona Sur, negociación ramal e impuesto específico a los combustibles.

Kast abrió los fuegos señalando que “en la Araucanía hay terrorismo y no violencia rural. Por eso me molesta cuando se dice que hay que conversar con amor con terroristas” y se comprometió a mantener el estado de excepción en la Macrozona Sur.

A su turno, Jara indicó que “voy a mantener el seguro para la Macrozona Sur y efectivamente los estados de excepción han disminuido los atentados, pero no han terminado”, así que estudiará mantener esa medida.

En impuestos específicos a los combustibles, ambos coincidieron en que no modificarán el reintegro a los medianos y pequeños transportistas.

Respecto a la negociación ramal en el rubro transportistas, Kast señaló que “aplicarla es no conocer el rubro, hay personas con dos camiones y otros con flotas y no se les puede aplicar la misma ley”. En tanto, Jara señaló que no se trata de aplicar la misma norma para todas las empresas transportistas y que hay que empezar a conversarlo porque en Europa también se utiliza para reconversión laboral.

En crecimiento, ambos se manifestaron partidarios de aplicar medidas para mejorar el PIB. Kast reiteró que bajará los impuestos y Jara sostuvo que lo que se necesita son más recursos: “Si se bajan los impuestos, las pensiones y la salud es lo que va a sufrir”.

Cuna de oro

En el debate hubo un momento en que ambos candidatos confrontaron posiciones sobre su trayectoria de vida y pública.

Jara sostuvo que “yo nací en cuna de mimbre, no de oro; no me han regalado nada; pongo mi trayectoria a disposición”. Kast respondió que “no se quien habrá nacido en cuna de oro, yo en una de madera, soy hijo de una familia emprendedora”.

¿Alo Óscar?

La candidata del oficialismo también mantuvo la incógnita respecto a su equipo de colaboradores en materia económica. Señaló que lo dará a conocer pronto y solo confirmó a Bárbara Figueroa como coordinadora política.

Respecto a los contactos con el economista PS Óscar Landerretche, la exministra sostuvo que “lo llamé ayer pero tenía el teléfono con buzón”, sin entregar más detalles de una eventual reunión.