Firma de Warren Buffett compra acciones de matriz de Banmédica por valor de US$ 1.600 millones

Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, compró acciones de UnitedHealth Group (la matriz de Banmédica en Chile) y, al mismo tiempo, vendió su participación en T-Mobile en el segundo trimestre.

El CEO del holding con sede en Omaha, Nebraska, adquirió 5 millones de acciones del conglomerado de seguros de salud, otorgándole una participación valorada en US$ 1.600 millones, según un documento presentado el jueves.

Berkshire también vendió su participación de US$ 1.000 millones en T-Mobile, un operador de telecomunicaciones estadounidense.

Buffett ya anunció su próximo retiro de la dirección de la firma, paso que se haría efectivo a finales de este año.