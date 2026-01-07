Dólar abre estable tras fuerte caída de la víspera bajo $ 900, atento a próximos datos económicos de EEUU
A las 10:15 (hora de Chile) se publicará en EEUU el informe ADP de nóminas privadas de diciembre. Luego, al mediodía vendrá la encuesta ISM de servicios del mismo mes, junto con las ofertas laborales de noviembre.
Noticias destacadas
El tipo de cambio chileno se estabilizaba a mitad de semana, después de la profunda caída que ayer le permitió romper el piso de los $ 900. La atención se centra en inminentes cifras de actividad en Estados Unidos.
Al inicio de las operaciones de este miércoles el dólar cotizaba a $ 894 en las pantallas de Bloomberg, con lo que retiene el amplio terreno perdido ayer gracias al histórico salto del cobre a US$ 6 la libra.
Lo que predomina un poco más ahora es la cautela. El cobre bajaba 0,9% a US$ 5,95 en la Bolsa de Metales de Londres, mientras que el dollar index se establizaba. Las tasas largas estadounidenses devolvían sus alzas de la víspera.
A las 10:15 (hora de Chile) se publicará en EEUU el informe ADP de nóminas privadas de diciembre. Luego, al mediodía vendrá la encuesta ISM de servicios del mismo mes, junto con las ofertas laborales de noviembre.
Pero el que más expectación genera es el reporte oficial de nóminas no agrícolas de diciembre, agendado para el viernes. Los inversionistas buscan tener una imagen clara sobre el estado de la economía estadounidense, pero encontraron dificultades en los informes pasados, que se vieron afectados por el histórico cierre de Gobierno de 44 días y su impacto en la recolección de datos estadísticos.
El mercado espera que la Reserva Federal anuncie dos recortes adicionales de tasas de interés en el curso del año, probablemente comenzando en abril o junio, si se toman como referencia los precios de futuros y swaps. También se ve una pequeña probabilidad de que haya tres reducciones.
Volviendo a Chile, el posicionamiento de los no residentes contra el peso chileno ha seguido creciendo, con una fuerte expansión a cerca de US$ 8.800 millones netos al cierre del lunes, según datos del Banco Central. El fenómeno ha dado qué hablar en el mercado, pues va en sentido contrario el buen desempeño que ha tenido el peso.
