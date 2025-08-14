Click acá para ir directamente al contenido

Gobierno nombra a la economista Paula Benavides como la nueva presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA)
Inicio Mercados Fondos de Inversión
Fondos de Inversión

Sartor: informes de PwC y Deloitte revelaron caídas de hasta 85% en fondos mutuos y de inversión

El liquidador alertó que la gestora no posee los ingresos suficientes para asegurar su continuidad operativa, evaluando la migración o liquidación de sus vehículos.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Jueves 14 de agosto de 2025 a las 17:40 hrs.

Cristóbal Muñoz CMF AGF Fondos mutuos fondos de inversión Deloitte PwC
<p>Sartor: informes de PwC y Deloitte revelaron caídas de hasta 85% en fondos mutuos y de inversión</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Asesor económico de Kast detalla plan para fortalecer el mercado de capitales: convertir el peso y eliminar impuesto a las ganancias por operaciones en bolsa
2
Empresas

Las tres claves para entender los sólidos resultados de Falabella y el rol cada vez más protagónico del banco
3
Empresas

La ejecutiva que asumió como líder en Pfizer y en el gremio de las grandes farmacéuticas en Chile
4
Empresas

SEC formula cargos a Mercado Libre por comercializar artículos sin certificación y prohíbe la venta de 70 productos
5
Empresas

Accionistas de Latam venden US$ 767 millones en la tercera operación secundaria de títulos de la empresa
6
Mercados

Exintegrante de la mesa técnica de pensiones advierte que el SIS “está en una encrucijada crítica”
7
Empresas

Arauco registra pérdidas por US$ 10 millones en el primer semestre y apunta a incertidumbre económica por aranceles de EEUU
8
DF MAS

La trastienda de la venta de Bemmbo a BUK... y quiénes son los ganadores
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete