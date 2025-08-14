Sartor: informes de PwC y Deloitte revelaron caídas de hasta 85% en fondos mutuos y de inversión

El liquidador alertó que la gestora no posee los ingresos suficientes para asegurar su continuidad operativa, evaluando la migración o liquidación de sus vehículos.

Una nueva batería de novedades reveló el liquidador de Sartor AGF, Ricardo Budinich, en el marco de la intervención de la gestora por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), proceso iniciado a finales de 2024 ante irregularidades denunciadas en su interior.

A través de un hecho esencial a la CMF, el timonel de la administradora reveló el remanente de los resultados del informe valorizador de sus fondos mutuos y de inversión encargado a PwC y Deloitte. De acuerdo a lo informado, habría detrimentos de hasta 85% en los vehículos, al cierre de 2024.

Los más golpeados fueron los fondos mutuos. Lidera el instrumento “Mixto III”, para el que el informe advirtió un deterioro de 85% al valor de su cartera.

Le siguieron “Corto Plazo II”, “Corto Plazo III, “Mixto I” y “Mixto II”, con deterioros de 79% cada uno. Finalmente, “Corto Plazo I” tendría una baja de 78% a su valor.

Por el lado de los fondos de inversión, “Capital Efectivo” vio su cartera golpeada en un 82%, seguido de “Táctico” (68%), “Leasing” (67%), “Táctico Internacional” (47%) y “Proyección” (55%).

La gestora precisó que los valores “podrían tener variaciones al incorporarse al proceso contable”.

“Próximamente se informará a los aportantes y al mercado los estados financieros auditados a diciembre 2024, los cuales reflejarán en forma completa el impacto de estas valorizaciones de activos en el patrimonio de cada fondo”, adelantó el hecho esencial.

Los motivos

Budinich enumeró una serie de factores que habrían impactado a los fondos. “Los deterioros provienen, entre otras razones, de la alta morosidad y riesgo de incumplimiento en pagarés, con baja liquidez o capacidad de pago y garantías de recuperación limitada”, afirmó.

Además, apuntó a “la disminución del valor y liquidez de las cuotas de fondos de inversión, especialmente en vehículos relacionados a Sartor afectados por caídas en sus activos subyacentes”. Gran parte de los fondos mutuos poseían en cartera posiciones en los vehículos de inversión intervenidos.

Finalmente, también habría impactado “la pérdida de valor en acciones de sociedades, derivada de deterioros patrimoniales, malos resultados o problemas en proyectos inmobiliarios”.

“Las razones antes señaladas tienen su origen en la gestión de la administración anterior, previa a las resoluciones e intervenciones de la CMF que se iniciaron el 15 de noviembre de 2024”, sostuvo.

Inviabilidad

El liquidador recalcó las acciones de la actual administración para “resguardar el interés de los aportantes”, a través de “una rigurosa gestión de activos, una activa cobranza judicial y extrajudicial, la activación de pólizas de seguros y pago de éstas en beneficio de todos los fondos, entre otras múltiples tareas realizadas que han permitido cautelar el valor de los fondos durante este período”.

Sin embargo, reveló un fuerte impacto en la propia gestora. “La magnitud de estos deterioros, que dan cuenta los informes independientes de valorización, implica que la actual administradora no cuenta con ingresos por comisiones suficientes para sostener una operación regular y razonable, lo que torna inviable la continuidad operativa de Sartor AGF”, alertó Budinich.

Es por ello que, “informamos a la CMF para que evalúe las alternativas legales correspondientes, ya sea la designación de una nueva AGF para la administración de los fondos rescatables o su liquidación”, concluyó.