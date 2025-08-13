EEUU le resta puntos a China como destino de las exportaciones chilenas en lo que va del año

Aunque sigue siendo el principal socio comercial, los envíos al gigante asiático han crecido 0,6% en los primeros siete meses del año. En el caso norteamericano, han aumentado 21,1%.

En julio, el crecimiento de los envíos chilenos a China superó a aquellos dirigidos a Estados Unidos, rompiendo la trayectoria que se había instalado durante lo que va de este año.

De acuerdo con las cifras del Servicio Nacional de Aduanas, en el séptimo mes del año las ventas chilenas de bienes con destino al gigante asiático totalizaron unos US$ 3.286 millones, lo que implicó un alza de 26,2% respecto del mismo mes de 2024.Mientras tanto, aquellos que fueron al país del norte alcanzaron los US$ 1.675 millones y crecieron 1,1%.

Sin embargo, en el período desde enero a julio, los envíos a Estados Unidos muestran un alza de 21,1% y acumularon US$ 11.126 millones. Esto, a pesar del arancel de 10% anunciado desde abril por el Presidente Donald Trump a las importaciones provenientes de Chile.

En comparación, las ventas a China solo se expandieron 0,6% en el período, aunque significaron US$ 22.164 millones.Con todo, la principal economía de Asia sigue siendo el mayor socio comercial del país y concentró el 35,7% de todos los envíos que se han hecho en lo que va del año, mientras que el segundo lugar se lo llevan los norteamericanos con 17,8% del total.

Medidos por volumen, entre enero y julio se exportaron 16.216.864 toneladas a China, lo que se tradujo en una caída de 7,7% respecto del mismo lapso del año anterior. En el caso de EEUU, se registraron 6.464.292 toneladas que, si bien están más atrás, equivalen a una expansión de 55,6% en términos anuales.

Otros países de destino de los envíos chilenos en el lapso de siete meses son Japón, con US$ 5.311 millones y un alza de 16,9%; Brasil, con US$ 2.938 millones y una baja de 0,7%; Corea del Sur, con US$ 2.747 millones y un descenso de 9,1%; e India, con US$ 1.494 millones, representando una caída de 0,7%.

Importaciones

De la misma manera, el principal país de origen de las importaciones que arriban a Chile es China, desde donde totalizaron US$ 13.088 millones en adquisiciones entre enero y julio, un incremento de 27,9% en 12 meses.

En segundo lugar quedó Estados Unidos, con un monto de US$ 9.777 millones en el período medido y una expansión de 19,6%.

En la lista del resto de países a los cuales Chile compra están Argentina, con US$ 4.235 millones en el período y un aumento de 11,6%; Brasil, con US$ 4.175 millones y una baja de 3,5%; Alemania (US$ 1.704 millones y 6,9%); Perú (US$ 1.224 millones y 6,3%); y España (US$ 1.190 millones y 6,3%).

Ahora, si se mide por volumen, el país trasandino lidera el origen de lo importado con 7.960.219 toneladas en el período y un alza de 24,9% respecto de hace 12 meses.

Después viene EEUU, con 7.866.806 toneladas y un aumento de 3%; seguido por China, que totalizó 5.558.739 toneladas en los siete meses del año y creció 46,6%.

En el caso de las exportaciones de servicios, el primer país de destino es Estados Unidos, con US$ 579 millones acumulados entre enero y julio de este año.

Le sigue Perú, con US$ 369 millones; Colombia (US$ 165 millones); Reino Unido (US$ 90 millones); Suiza (US$ 68 millones); México (US$ 46 millones); Argentina (US$ 43 millones) y China (US$ 41 millones).